Meteoroloji üstüne basa basa uyardı: Gece 03:00’a dikkat

Türkiye, bugünden itibaren Afrika ve Basra körfezi kaynaklı iki devasa sıcak hava dalgasının etkisi altına girdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yayımlanan son tahmin raporları, önümüzdeki 10 gün boyunca ülke genelinde kavurucu ve bunaltıcı bir havanın hakim olacağını ortaya koydu.