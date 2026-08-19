Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Meteoroloji üstüne basa basa uyardı: Gece 03:00’a dikkat

Meteoroloji üstüne basa basa uyardı: Gece 03:00’a dikkat

Türkiye, Afrika ve Basra kaynaklı iki devasa sıcak hava dalgasının etkisine girdi. MGM ve AKOM, 10 gün sürecek kavurucu sıcaklara karşı uyardı.

Kaynak: Haber Merkezi
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Meteoroloji üstüne basa basa uyardı: Gece 03:00’a dikkat - Resim: 1

Türkiye, bugünden itibaren Afrika ve Basra körfezi kaynaklı iki devasa sıcak hava dalgasının etkisi altına girdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yayımlanan son tahmin raporları, önümüzdeki 10 gün boyunca ülke genelinde kavurucu ve bunaltıcı bir havanın hakim olacağını ortaya koydu.

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Meteoroloji üstüne basa basa uyardı: Gece 03:00’a dikkat - Resim: 2

Megakent İstanbul'da geçen hafta etkili olan sert rüzgarların çekilmesiyle beraber bunaltıcı hava yeniden kenti teslim aldı. Hava sıcaklıklarının salı gününe kadar 34 dereceye kadar yükseleceği belirtilirken, yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklığın çok daha ağır olacağı vurgulandı.

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Meteoroloji üstüne basa basa uyardı: Gece 03:00’a dikkat - Resim: 3

SAAT GECE 3’E DİKKAT

Meteorolojik verilere göre İstanbul'u bekleyen asıl tehlike ise gece saatlerinde yaşanacak. Kent genelinde gece 03.00 ile 06.00 saatleri arasında nem oranının yüzde 91 seviyelerine ulaşması bekleniyor.

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Meteoroloji üstüne basa basa uyardı: Gece 03:00’a dikkat - Resim: 4

SICAKLIKLAR 5 DERECE ARTIYOR

Yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Hafta sonu itibarıyla tırmanışa geçecek olan sıcak hava dalgası;

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Meteoroloji üstüne basa basa uyardı: Gece 03:00’a dikkat - Resim: 5

• Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde termometrelerin 42 derecenin üzerini göstermesine neden olacak.

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Meteoroloji üstüne basa basa uyardı: Gece 03:00’a dikkat - Resim: 6

• Ege Bölgesi'nde aşırı sıcaklar etkisini artıracak; Pazar günü Aydın'da sıcaklığın 45 dereceye kadar dayanması bekleniyor.

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Meteoroloji üstüne basa basa uyardı: Gece 03:00’a dikkat - Resim: 7

Aşırı sıcaklar ve yüksek nem krizine karşı uzmanlar; kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşları, yaşlıları ve çocukları günün en sıcak saatlerinde dikkatli olmaları konusunda hayati uyarıda bulundu.

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