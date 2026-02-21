Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı değerlendirmelere göre batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Düzce, Zonguldak ve Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Kıyı Ege ile Edirne çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.

Hava sıcaklıklarının bugün yurt genelinde mevsim normallerinin 6-8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve doğulu, yurdun güneydoğu kesimleri ile akşam saatlerinden sonra Marmara'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji kuvvetli yağış ve rüzgar beklenen bölgeler için uyarılar yaptı. Yağışların, Kıyı Ege ile Edirne çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğinin altı çizildi.

Ayrıca rüzgarın, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de sabah ve öğle saatlerinde güneybatı yönlerden, akşam saatlerinden itibaren zamanla Marmara'nın batısında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda ise çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.

5 KENT İÇİN SARI KODLU UYARI

Öte yandan Meteoroloji kuvvetli rüzgar beklenen 5 şehir için sarı kodlu uyarı yaptı. İşte o kentler:

Aydın, Çanakkale, Muğla, Balıkesir, İzmir.