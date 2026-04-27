Mersin’in Silifke ilçesi açıklarında denizde iki kişinin cansız bedeni bulundu. Olay, öğle saatlerinde Boğsak Şahin Kayası mevkiinde gelen ihbar üzerine ortaya çıktı.

Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, deniz yüzeyinde hareketsiz halde bulunan iki kişiyi kısa sürede bota alarak kıyıya ulaştırdı. Cenazeler daha sonra Silifke Sahil Güvenlik İskelesi’nde karaya çıkarıldı.

Hayatını kaybeden kişilerin Akın Acar (69) ve Halil Çelik (66) olduğu belirlendi.

Cenazeler, kesin ölüm nedenlerinin tespiti amacıyla Mersin Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Yetkililer, iki kişinin denize açıldığı teknenin batmış olabileceği ihtimali üzerinde dururken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.