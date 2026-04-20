Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 22 Nisan Çarşamba günü açıklayacağı hayati faiz kararına odaklanmışken, bankanın yönetim kademesinde sarsıcı bir değişiklik yaşandı. Şahin duruşu ve piyasa dostu açıklamalarıyla tanınan Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay’ın ismi, bankanın hem Yönetim Komitesi hem de Para Politikası Kurulu (PPK) listesinden kaldırıldı.

Osman Cevdet Akçay’ın bu ay içerisinde emekliye ayrılacağı kulislerde konuşulan bir bilgi olsa da, isminin resmi listelerden bu denli hızlı silinmesi ve bankadan konuya ilişkin bir veda ya da bilgilendirme açıklaması yapılmaması dikkat çekti.

28 Temmuz 2023’te göreve atanan Akçay, rasyonel para politikasına geçiş sürecinin en güçlü mimarlarından biri olarak ön plana çıkıyordu.

Akçay, yaklaşık üç hafta önce katıldığı bir etkinlikte piyasalara verdiği sert mesajla gündem olmuştu. "Seçim dönemi beni sıfır ilgilendiriyor; maliye politikası genişlerse ben daha fazla sıkılaştırırım" diyerek tavizsiz bir sıkılaşma mesajı veren Akçay, bağımsız merkez bankacılığı vurgusuyla ön plana gelmişti.

Akçay ayrıca adımlara dair “Bu adımlar atılmasaydı enflasyon yüzde 150-200 bandına çıkabilirdi” şeklinde çarpıcı ifadelerde bulunmuştu.