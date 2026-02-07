Bulgaristan’da etkisini artıran şiddetli yağışlar ve eriyen kar sularının ardından debisi yükselen Meriç Nehri, Edirne’de taşarak tarım alanları ile bazı yerleşim bölgelerini su altında bıraktı.

Nehir taşkını özellikle Bosnaköy çevresinde ciddi hasara yol açtı. Bu bölgede yer alan çiftlikler, bağ evleri ve ekili araziler sularla kaplanırken, su seviyesindeki ani yükseliş bölge halkını zor durumda bıraktı.

Mağduriyet yaşayan vatandaşlar, mülklerini koruyabilmek adına kendi imkânlarıyla önlemler almaya çalıştı. Bağ evlerindeki eşyalar daha güvenli alanlara taşınırken, çiftlik sahipleri ise sular içinde kalan hayvanlarını kurtarmak için yoğun çaba sarf etti.

Bazı noktalarda suyun binaların zemin katlarına kadar ulaştığı bölgede, ulaşımın traktörlerle sağlandığı bildirildi. Taşkının etkili olduğu alanlar ve su seviyesindeki değişimler yetkililer tarafından yakından izleniyor.

Arazileri, çiftlikleri ve hayvanları sular altında kalan vatandaşlar, yaşadıkları durumun kendilerini büyük ölçüde mağdur ettiğini dile getirdi.