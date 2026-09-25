Menü yok, sipariş yok: Hesabı nasıl ödediklerini gören şaşırıyor

GARSONLAR YEMEKLERİ BAĞIRARAK DUYURUYOR

Mutfakta hazırlanan deniz ürünleri, et ve salatalar tepsilere yerleştiriliyor. Garsonlar daha sonra masaların arasında dolaşarak ellerindeki yemeğin ne olduğunu yüksek sesle duyuruyor.