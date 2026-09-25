Yeniçağ Gazetesi
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Menü yok, sipariş yok: Hesabı nasıl ödediklerini gören şaşırıyor

İspanya’daki sıra dışı restoranın ne menüsü ne de klasik sipariş sistemi var. Garsonların masalar arasında dolaştırdığı yemeklerden istediğini alan müşteriler, yemeğin sonunda ise alışılmışın dışında bir yöntemle hesabı ödüyor.

Kaynak: Diğer
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Menü yok, sipariş yok: Hesabı nasıl ödediklerini gören şaşırıyor - Resim: 1

RESTORANDA EZBER BOZAN SİSTEM
İspanya'nın güneyinde hizmet veren El Tintero, klasik restoran düzeninden oldukça farklı bir sistemiyle dikkat çekiyor. Mekanda müşterilere menü verilmiyor, masaya gelip sipariş alan bir garson da bulunmuyor.

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Menü yok, sipariş yok: Hesabı nasıl ödediklerini gören şaşırıyor - Resim: 2

GARSONLAR YEMEKLERİ BAĞIRARAK DUYURUYOR
Mutfakta hazırlanan deniz ürünleri, et ve salatalar tepsilere yerleştiriliyor. Garsonlar daha sonra masaların arasında dolaşarak ellerindeki yemeğin ne olduğunu yüksek sesle duyuruyor.

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Menü yok, sipariş yok: Hesabı nasıl ödediklerini gören şaşırıyor - Resim: 3

İSTEYEN ELİNİ ÇABUK TUTUYOR
Garsonun duyurduğu yemeği isteyen müşterinin hızlı davranması gerekiyor. Tabağı alan kişi yemeği doğrudan masasına götürüyor. Böylece klasik sipariş verme süreci tamamen ortadan kalkıyor.

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Menü yok, sipariş yok: Hesabı nasıl ödediklerini gören şaşırıyor - Resim: 4

AÇIK ARTIRMAYA BENZETİLDİ
Sosyal medyada sistem "açık artırmaya" benzetilse de müşteriler arasında herhangi bir fiyat yarışı yaşanmıyor. Buradaki tek yarış, istenilen tabağı başkasından önce alabilmek.

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Menü yok, sipariş yok: Hesabı nasıl ödediklerini gören şaşırıyor - Resim: 5

ASIL SÜRPRİZ YEMEKTEN SONRA
Restoranın sıra dışı uygulaması servisle sınırlı değil. Masalarda klasik anlamda bir adisyon tutulmuyor ve müşterilerin aldıkları yemekleri tek tek takip etmeleri gerekmiyor.

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Menü yok, sipariş yok: Hesabı nasıl ödediklerini gören şaşırıyor - Resim: 6

HESABI BOŞ TABAKLAR BELİRLİYOR
Yemek sona erdiğinde görevli masada biriken boş tabakları sayıyor. Hesap, müşterilerin aldığı tabakların sayısı ve türüne göre hesaplanarak çıkarılıyor.

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Menü yok, sipariş yok: Hesabı nasıl ödediklerini gören şaşırıyor - Resim: 7

MİLYONLARCA KİŞİ İZLEDİ
İçerik üreticileri Steph ve Marco'nun restorandaki deneyimlerini paylaştığı video 23 milyondan fazla izlendi. Alışılmışın dışındaki servis ve hesap sistemi, restoranın dünya çapında gündem olmasını sağladı.

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