Türk Sağlık-Sen Ordu Şube Başkanı Fatih Galender Zengin, memur ve emeklilerin her ay daha fazla gelir kaybı yaşadığını belirterek enflasyon, döviz ve akaryakıt fiyatlarındaki artışın alım gücünü ciddi şekilde düşürdüğünü söyledi ve ek zam çağrısında bulundu.

''MEMUR VE EMEKLİNİN KAYBI ARTIYOR''

Türk Sağlık-Sen Ordu Şube Başkanı Fatih Galender Zengin, kamu çalışanları ve emeklilerin ekonomik koşullar karşısında giderek daha fazla kayıp yaşadığını ifade etti. Zengin, özellikle son dönemde artan döviz kurları, altın fiyatları ve akaryakıt maliyetlerinin temel tüketim ürünlerine doğrudan yansıdığını vurguladı.

MUTFAK ENFLASYONU GERÇEKLERİ YANSITIYOR

Zengin, açıklanan resmi enflasyon rakamları ile vatandaşın günlük yaşamda hissettiği enflasyon arasında ciddi fark bulunduğunu belirtti. Gıda ve temel ihtiyaç kalemlerindeki artışların, aile bütçelerini doğrudan etkilediğini dile getirdi.

Ar-Ge merkezleri tarafından yapılan çalışmaların da toplumun geniş kesimlerinde ciddi bir geçim sıkıntısı olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

AİLELER BORÇLANARAK AYAKTA DURUYOR

Açıklamada, birçok ailenin gelir-gider dengesini koruyabilmek için borçlanmaya yöneldiği veya zorunlu harcamalarını kısmak zorunda kaldığı ifade edildi. Ortalama bir memur ailesinin insanca yaşam standardının gerisinde kaldığına dikkat çekildi.

SENDİKAL ELEŞTİRİLER VE ÇAĞRI

Türk Sağlık-Sen Ordu Şube Başkanı Zengin, mevcut sendikal yapıyı da eleştirerek kamu çalışanlarının uzun süredir yeterince temsil edilmediğini savundu. Toplu sözleşme süreçlerinde sorunların yeterince gündeme taşınmadığını belirtti.

Kamu çalışanlarının sendikal tercihlerini yeniden değerlendirmesi gerektiğini ifade eden Zengin, gelir ile gider arasındaki makasın her geçen gün daha da açıldığını söyledi.

EK ZAM VE REFAH PAYI TALEBİ

Türk Sağlık-Sen olarak hükümete çağrıda bulunan Zengin, kamu çalışanlarına ek zam yapılması ve refah payının maaşlara yansıtılması gerektiğini dile getirdi. Yüksek enflasyon ortamında maaşların hızla eridiğini belirterek, bu durumun yalnızca memurları değil toplumu da dolaylı olarak etkilediğini ifade etti.