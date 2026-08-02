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Trabzonspor'un Avusturya kampındaki üçüncü ve son hazırlık maçında Udinese'yi 1-0 mağlup etmesinin ardından yeni transfer Melih Kabasakal açıklamalarda bulundu.

10 yıl aradan sonra yeniden bordo-mavili kulübe döndüğünü belirten Melih Kabasakal, duygularını şu sözlerle ifade etti:

"10 sene önce ayrıldığım kulübe döndüm. 10 sene boyunca çok acı çektim, çok çalıştım, çok çabaladım. Tekrardan ait olduğum yuvama döndüğüm için çok mutluyum, çok gururluyum."

"TAKIMDAŞLIK ADINA HİÇBİR OLUMSUZLUK YOK"

Yeni transferlerin takıma kısa sürede uyum sağladığını söyleyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, kamp ortamından memnun olduğunu belirtti.

"Hocamızın isteklerini çok çabuk yerine getirmeye çalışıyoruz. Çok iyi bir kamp dönemi geçiriyoruz, çok iyi çalışıyoruz. Umarız sezona da çok iyi başlarız. Saha içinde de saha dışında da kamplarda olsun, tesislerde olsun harika bir ortamımız var. Müthiş bir ortamımız olduğunu düşünüyorum. Biz büyükler olarak küçükler olarak çok iyi uyum içindeyiz. Takımdaşlık adına en ufak bir olumsuz durum olmadığını düşünüyorum."

FATİH TEKKE'YE TEŞEKKÜR ETTİ

Melih Kabasakal, teknik direktör Fatih Tekke ile kariyerinde üçüncü kez birlikte çalıştığını vurgulayarak deneyimli teknik adama teşekkür etti.

"Benim gelişimimde, kariyerimde çok önemli bir yeri var. Onun sayesinde merdivenleri bu kadar hızlı çıktığımı düşünüyorum. Fatih hocama bu konuda da çok teşekkür ediyorum."

"KULÜBÜM İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

Tecrübeli futbolcu, hangi görev verilirse verilsin Trabzonspor için elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi.

"Antrenmanda, tribünde, kulübede, sahada olsun, 11'de olsun, Fatih hocam için kulübüm için elimden ne geliyorsa en iyisini yapacağım."