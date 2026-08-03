Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Trabzonspor 59. yaşını büyük coşkuyla kutladı: Şehir bordo-maviye büründü

Trabzonspor 59. yaşını büyük coşkuyla kutladı: Şehir bordo-maviye büründü

Trabzonspor'un 59. kuruluş yıl dönümü, Trabzon'da binlerce taraftarın katıldığı etkinliklerle kutlandı. Bordo-Mavi Fener Alayı ile başlayan organizasyonda Ganita Sahili meşaleler, marşlar ve havai fişek gösterileriyle adeta bordo-maviye büründü.

Furkan Çelik Furkan Çelik
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Trabzonspor 59. yaşını büyük coşkuyla kutladı: Şehir bordo-maviye büründü - Resim: 1

Trabzonspor'un 59. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlamalar, 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı ile Meydan'daki Eski Belediye Binası önünde gerçekleştirilen buluşmayla başladı.

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Trabzonspor 59. yaşını büyük coşkuyla kutladı: Şehir bordo-maviye büründü - Resim: 2

Yönetim kurulu üyeleri, Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, eski futbolcular ve binlerce taraftarın katıldığı organizasyonda kortej oluşturuldu.

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Trabzonspor 59. yaşını büyük coşkuyla kutladı: Şehir bordo-maviye büründü - Resim: 3

GANİTA'YA MEŞALELERLE YÜRÜDÜLER

Taraftarlar ve protokol üyeleri, ellerindeki fener ve meşaleler eşliğinde Ganita Sahili'ne kadar yürüdü.

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Trabzonspor 59. yaşını büyük coşkuyla kutladı: Şehir bordo-maviye büründü - Resim: 4

Yürüyüş boyunca bordo-mavili taraftarlar Trabzonspor marşları söyleyerek takımlarına destek verirken, şehir adeta bordo-mavi renklere büründü.

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Trabzonspor 59. yaşını büyük coşkuyla kutladı: Şehir bordo-maviye büründü - Resim: 5

DENİZDEN DE KUTLAMALARA DESTEK

Ganita'da devam eden kutlamalarda binlerce taraftar meşaleler yaktı, marşlar söyledi, horon ve kolbastı oynadı.

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Trabzonspor 59. yaşını büyük coşkuyla kutladı: Şehir bordo-maviye büründü - Resim: 6

Denizden etkinliğe katılan teknelerin de meşale gösterilerine eşlik etmesiyle Trabzon sahilinde görsel şölen yaşandı. Kutlamalar havai fişek gösterileriyle renklendi.

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Trabzonspor 59. yaşını büyük coşkuyla kutladı: Şehir bordo-maviye büründü - Resim: 7

SALAH TEZAHÜRATLARI DİKKAT ÇEKTİ

Kutlamalar sırasında taraftarlar, "Ya Allah, Bismillah, Muhammed Salah" şeklinde tezahüratlarda bulundu.

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Trabzonspor 59. yaşını büyük coşkuyla kutladı: Şehir bordo-maviye büründü - Resim: 8

59. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri, binlerce bordo-mavili taraftarın coşkulu katılımıyla unutulmaz anlara sahne oldu.

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Trabzonspor 59. yaşını büyük coşkuyla kutladı: Şehir bordo-maviye büründü - Resim: 9
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Trabzonspor 59. yaşını büyük coşkuyla kutladı: Şehir bordo-maviye büründü - Resim: 10
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