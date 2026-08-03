Trabzonspor'un 59. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlamalar, 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı ile Meydan'daki Eski Belediye Binası önünde gerçekleştirilen buluşmayla başladı.
Trabzonspor 59. yaşını büyük coşkuyla kutladı: Şehir bordo-maviye büründü
Trabzonspor'un 59. kuruluş yıl dönümü, Trabzon'da binlerce taraftarın katıldığı etkinliklerle kutlandı. Bordo-Mavi Fener Alayı ile başlayan organizasyonda Ganita Sahili meşaleler, marşlar ve havai fişek gösterileriyle adeta bordo-maviye büründü.Furkan Çelik
Yönetim kurulu üyeleri, Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, eski futbolcular ve binlerce taraftarın katıldığı organizasyonda kortej oluşturuldu.
GANİTA'YA MEŞALELERLE YÜRÜDÜLER
Taraftarlar ve protokol üyeleri, ellerindeki fener ve meşaleler eşliğinde Ganita Sahili'ne kadar yürüdü.
Yürüyüş boyunca bordo-mavili taraftarlar Trabzonspor marşları söyleyerek takımlarına destek verirken, şehir adeta bordo-mavi renklere büründü.
DENİZDEN DE KUTLAMALARA DESTEK
Ganita'da devam eden kutlamalarda binlerce taraftar meşaleler yaktı, marşlar söyledi, horon ve kolbastı oynadı.
Denizden etkinliğe katılan teknelerin de meşale gösterilerine eşlik etmesiyle Trabzon sahilinde görsel şölen yaşandı. Kutlamalar havai fişek gösterileriyle renklendi.
SALAH TEZAHÜRATLARI DİKKAT ÇEKTİ
Kutlamalar sırasında taraftarlar, "Ya Allah, Bismillah, Muhammed Salah" şeklinde tezahüratlarda bulundu.
59. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri, binlerce bordo-mavili taraftarın coşkulu katılımıyla unutulmaz anlara sahne oldu.