Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'yken, hakkında birçok yolsuzluk iddiası bulunan ancak Bülent Arınç'ın söylemlerine rağmen hakkında soruşturma başlatılmayan Melih Gökçek, Gazeteci Sinan Burhan'a konuştu.

Melih Gökçek'in Erdoğan tarafından görevden alınması sürecine ilişkin söyledikleri dikkat çekiciydi. Gökçek kendisinin bir insan olduğunu söylerken, Erdoğan'ın kendisine kayyum atamasına üzüldüğünü söyledi.

Erdoğan hakkında da açıklamalarda bulunan Gökçek, "İsteseydim Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı seçimini güle oynaya kaubettirirdim, ama yapmadım." dedi.