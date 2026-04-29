Meksika'da Jalisco Yeni Nesil Karteli'nin (CJNG) öldürülen eski elebaşısı El Mencho'nun haleflerinden biri olarak gösterilen Audias Flores Silva'nın gözaltına alınmasının ardından kamu güvenliğini sağlamak için ülke geneline 130 bin asker konuşlandırıldığı bildirildi.

Meksika Güvenlik ve Vatandaşları Koruma Bakanı Omar Garcia Harfuch, düzenlediği basın toplantısında, "El Jardinero" lakaplı uyuşturucu kaçakçısı Flores Silva ile onun baş finans stratejisti olarak tanımlanan "El Guero Conta" lakaplı Cesar Alejandro'nun yakalanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bu gelişmenin, etkisini ülke sınırlarının ötesine doğru genişleten CJNG'nin operasyonel, lojistik ve mali kapasitesini zayıflattığını belirten Harfuch, olası tepkileri önlemek ve kamu güvenliğini sağlamak için 130 bin askerden oluşan güçlerin derhal konuşlandırılması emri verildiğini ifade etti.

Bakan Harfuch, Flores Silva hakkında uyuşturucu kaçakçılığı ve yasa dışı silah bulundurma suçlamalarıyla ilgili ABD'de yakalama kararı bulunduğuna işaret ederek, "Ayrıca, Meksika'da cinayet suçlamasıyla yeniden yakalama emri ve Başsavcılık tarafından yürütülen diğer soruşturmalar da var" diye konuştu.

CJNG elebaşısı El Mencho'nun haleflerinden biri olarak gösterilen Audias Flores Silva, 27 Nisan'da Meksika'nın Nayarit eyaletine bağlı El Mirador bölgesinde düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

Bunun üzerine kartel üyeleri, Nayarit'in Tecuala, Acaponeta ve Ahuacatlan kentlerinde misilleme olarak araçlar, depolar ve dükkanları ateşe vermiş ve yol kapatma eylemlerine başlamıştı.

Nayaritli yetkililer ise halka zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları uyarısında bulunmuştu.