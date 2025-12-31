Bebek katili Abdullah Öcalan’ın yeni yıl mesajı yayınlandı… Terör örgütü elebaşı gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koydu ama malum yerler “hiçbir şey olmamış” gibi yaptı. Bebek katili, “Türkiye’ye yapıcı olma” çağrısı yaparken “Suriye’de federasyona da razı olun” mesajı verdi. Öcalan’ın yeni yıl mesajı bütünü ile incelendiğinde “süreç” e uymayan aykırılıklar göze çarpıyordu.

Şimdi ne olacak?...

“Süreç” yapıcıları yeni formüller üzerinde kafa patlatıyor. Ankara’nın derin kulislerinde Meclis Komisyonu’nun ikince kez İmralı’ya gitmesi planlanıyor, tartışılıyor. Hatta, “3’ncü bir ziyaret daha olsun mu” seçeneğinin üzerinde duruluyor. Ancak daha düşünce aşamasında olan bu hamlelerde CHP’nin ne tavır takınacağı hesap ediliyor. CHP, daha önce İmralı’ya giden bebek katili Abdullah Öcalan’a meşruiyet verilen ziyarete üye vermemişti. Ankara’nın derin kulislerinde süreç yapıcılarının 2’nci ve 3’ncü İmralı ziyaretine CHP’nin de dahil edilmesi gerektiğinin altını ısrarla çizildiğine dikkat çekiliyor. Diğer tartışılan bir konu da “bu yeni ziyaret/ziyaretler gizli mi olsun yoksa kamuoyuna duyurulsun mu?” şeklinde. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un komisyon çalışmaları çerçevesinde önümüzdeki günlerde siyasi parti liderlerini bir kez daha turlayabileceği belirtiliyor.

Başkent’in derin kulislerinde çok ince hesaplar üzerinde durulurken, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın, Mezopotamya Ajansı’na verdiği özel röportajdaki şu sözlere dikkatle bakın;

“Bu komisyondan yüz yıllık bir meseleyi tümden çözmesini beklemiyoruz. Komisyonun böyle bir iddiası da gücü de yoktur. Bu komisyon bir bahçıvan gibidir ama tek bir mevsimde o çınarı yetiştirmesi beklenemez. Bahçıvanın görevi toprağı hazırlamak, tohumu ekmek, ilk sulamayı yapmaktır. Komisyon Kürt meselesinin tümünü çözmeyecek ama çözümün filizleneceği toprağı hazırlayacak. Komisyon, bir köprü inşa ediyor ama bu köprü hedefin kendisi değil, bizi o tarafa ulaştıracak yoldur. Olmazlardan başlarsak yol alamayız. Bu nedenle ortak rapor sürecinde ilk etapta 'olur'ları konuşmalıyız. Bu komisyon ilk etapta silahları devreden çıkma iradesini hukuk zeminiyle güçlendirmeli. PKK ve tüm sonuçlarına ilişkin müstakil ve özel bir yasa çıkarmalı. Demokratik siyasetin önündeki yasal ve idari engelleri ortadan kaldırmalı.”

Demek o ki; Tarlayı kıvamına getirmek için biraz daha sürmek gerekiyor!..

Bakalım, Meclis komisyonu bir kez daha bebek katili Öcalan’ın ayağına gidecek mi?..

“Çözümün filizleneceği toprak” öyle mi?..

Bakalım, önümüzdeki günlerde CHP, “bahçıvan” ekibine katılacak mı?..