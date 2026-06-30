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Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavın ardından gözler sonuç açıklamasına çevrildi. Hedefledikleri liselere yerleşebilmek için sınava katılan binlerce öğrenci, MEB'in duyurduğu sonuç tarihi ile tercih takvimini yakından izliyor. Peki 2026 LGS sonuçları hangi gün açıklanacak, tercih işlemleri ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar.

LGS SONUÇLARI HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2026 LGS sınav sonuçları 10 Temmuz'da erişime açılacak.

LGS SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Adaylar sınav sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesi ile e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MEB'in yayımladığı takvime göre 2026 LGS tercih işlemleri 13-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.