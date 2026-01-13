Başvurular, belirlenen branşlar ve kontenjanlar doğrultusunda elektronik ortamda alınacak. Adaylar, başvurularını https://akademibasvuru.meb.gov.tr/ adresi üzerinden e-Devlet bilgileriyle gerçekleştirecek. İşte, MEB-AGS başvuruları başladı mı?

MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Hazırlık eğitimi başvuruları 20 Ocak 2026 tarihinde başlayacak ve 27 Ocak 2026 Salı günü saat 16.00’da sona erecek. Başvuru sürecinin tamamı çevrim içi yürütülecek. Belirtilen süre içinde tamamlanmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvurular, yalnızca duyuruda yer alan öğretmenlik alanları ve kontenjanlarla sınırlı olacak. Adayların, başvuracakları alan için 2025 MEB-AGS sınavından en az 50 puan almış olmaları gerekiyor.

Alan bazında yerleştirmelerde puan üstünlüğü esas alınacak. Her branş için belirlenen kontenjan kadar asıl aday, asıl aday sayısının en fazla yüzde 10’u kadar da yedek aday belirlenecek. Puan eşitliği yaşanması hâlinde adaylar bilgisayar kurasıyla tespit edilecek. Yedek listede yer almak herhangi bir kazanılmış hak doğurmayacak.

EN FAZLA KONTENJAN AYRILAN BRANŞLAR

Millî Eğitim Akademisi hazırlık eğitimi kapsamında 10 bin öğretmen adayı kabul edilecek. En fazla kontenjan ayrılan ilk beş branş ise şöyle sıralandı:

Sınıf Öğretmenliği: 2.816 kontenjan

Özel Eğitim Öğretmenliği: 1.798 kontenjan

İngilizce Öğretmenliği: 801 kontenjan

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği: 762 kontenjan

Okul Öncesi Öğretmenliği: 653 kontenjan