2018’den beri TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi yine en çok ilgi gören yemek yarışmalarından biri olmayı sürdürüyor.

Programın jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya ise kendine has sert ama bir o kadar da samimi tavrıyla hem yarışmacıların hem de izleyicilerin sevgisini kazanmış durumda. Bugün alıştığımız bu güçlü ekran kimliğinin geçmişte farklı bir programda da yer aldığı ortaya çıktı.

MasterChef’in vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen Mehmet Şef, yalnızca televizyon performansıyla değil, mutfaktaki başarılarıyla da öne çıkıyor. Pek çok kişi onu MasterChef ile tanımış olsa da, aslında kariyeri ve televizyon serüveni çok daha eskiye dayanıyor.

Yıllar önce Yemekteyiz programına katıldığı görüntüler yeniden gündeme geldi ve sosyal medyada hızla yayıldı. Aradan geçen yaklaşık 15 yıla rağmen jest ve mimiklerinin neredeyse hiç değişmemiş olması dikkat çekti. Kısacası, Mehmet Şef’in yıllar önce de bugünkü haliyle oldukça benzer olduğu görüldü.