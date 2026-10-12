Depresyondaki birini düşündüğünüzde aklınıza ilk gelen resim muhtemelen yataktan kalkamayan veya sürekli ağlayan biridir. Ancak gerçek her zaman böyle görünmeyebilir. Dışarıya neşe saçan, işinde başarılı ve sosyal biri de içten içe ağır bir depresyonla mücadele ediyor olabilir.
Maskenin arkasındaki gerçek: 'Gülümseyen depresyon' nedir?
Çevrenizdeki en neşeli, en yardımsever ya da en başarılı insan aslında yardım çığlığı atıyor olabilir. İşte gülücüklerin arkasına saklanan atipik depresyonun bilinmeyen 7 belirtisi.Kaynak: Haber Merkezi
Resmi bir tıbbi teşhis olmasa da "gülümseyen depresyon", kişinin dışarıdan mutlu, neşeli ve başarılı görünürken iç dünyasında derin bir mutsuzluk ve umutsuzluk yaşamasıdır. Uzmanlar, depresyon vakalarının yaklaşık %40’ının bu tür alışılmadık (atipik) belirtiler gösterebildiğini belirtiyor.
Bu durumu yaşayan birçok kişi yoğun stres altında olduğunu düşünerek depresyonda olduğunun farkına bile varmaz. Özellikle mükemmeliyetçi ve sorumluluk duygusu yüksek kişiler; zayıf görünmekten, başkalarına yük olmaktan veya yargılanmaktan korktukları için duygularını bir "maske" arkasına saklarlar.
Dışarıya karşı "her şey yolunda" imajı çizmek, kişinin ihtiyaç duyduğu desteği almasını engeller. Yaşananları maskedeyip yalnızlaşmak durumun kronikleşmesine yol açabilir. Bu nedenle erken fark edilmesi ve duyguların paylaşılması hayati önem taşır.
Artık zevk alamamak: Eskiden heyecanla yapılan hobilerin veya sosyal aktivitelerin birer angarya gibi gelmeye başlaması en belirgin işarettir.
Bedensel ağırlık: Bacaklarda ve kollarda günlük hareketleri bile zorlaştıran "kurşun gibi" yoğun bir ağırlık hissi oluşabilir.
Planları sıkça iptal etmek: Kalabalık içindeyken Neşeli görünmeye çalışan kişi, rol yapacak enerjisi kalmadığında aniden planlarını iptal edebilir.
Çok uyumak ama yine de yorgun olmak: Günün rol yapma stresi akşamları tükenmişliğe dönüşür. Kişi normalden çok uyusa da sürekli yorgun hisseder.
Eleştiriye karşı aşırı hassasiyet: En ufak bir eleştiri veya reddedilme normalden çok daha fazla acı verir.
Gruptaki en komik/yardımsever kişi olmak: Kişi, kendi içindeki boşluğu bastırmak için ortamın en neşeli insanı rolünü üstlenebilir veya sürekli başkalarının yardımına koşabilir.
Dışarıdan özgüvenli görünen bu kişilerin iç sesi genellikle acımasızca olumsuzdur; değersizlik ve boşluk duygusu hakimdir.
Bu durumla baş etmek için ilk adım, güvendiğiniz birine içinizi açarak küçük bir adım atmaktır. Psikoterapi, tıbbi destek ve sosyal bağları güçlendirmek bu sürecin en etkili çözümleridir.