Maskenin arkasındaki gerçek: 'Gülümseyen depresyon' nedir?

Eleştiriye karşı aşırı hassasiyet: En ufak bir eleştiri veya reddedilme normalden çok daha fazla acı verir.

Gruptaki en komik/yardımsever kişi olmak: Kişi, kendi içindeki boşluğu bastırmak için ortamın en neşeli insanı rolünü üstlenebilir veya sürekli başkalarının yardımına koşabilir.