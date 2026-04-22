Olay, Kayabaşı Mahallesi'nde bulunan kuyumcuda meydana geldi. Maskeli 2 şüpheli kuyumcuya girerek soygun yapmak istedi. Bu sırada para sayan çalışan, şüphelileri fark ederek çığlık attı.

Sesleri duyan iş yeri sahibi odadan çıkarak şüphelilerin üzerine yürüdü. Paniğe kapılan şüpheliler, kuyumcuya girdikten kısa süre sonra kaçtı.

O anlarda şüphelilerden birinin elindeki silahı kuyumcuya doğrulttuğu görüldü. Şüphelilerin girişi, iş yeri sahibinin müdahalesi ve kaçış anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan şüphelilerden birini kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.