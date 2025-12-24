Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), 2025 yılı için açlık sınırını 29 Bin lira olarak tespit etmesine rağmen 2026 yılı asgari ücret 28.075 lira olarak açıklandı. Vatandaş zamlı asgari ücreti bir ay sonra alacak olmasına rağmen, bazı marketler raflarındaki fiyatları güncellemeye başladı.

Asgari ücretin açıklanmasından sonra bazı marketlerdeki etiket değişikliği sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.

BAKANLIK 'SIFIR TOLERANS' AÇIKLAMASI YAPTI

Asgari ücret açıklanmasının ardından bakanlıktan sert uyarı geldi. Bakanlık, ücret artışını gerekçesiyle haksız ve ölçüsüz fiyat artışına giden işletmelere karşı sıfır tolerans politikası uygulanacağını açıkladı.

Bakanlığın açıklaması şu şekilde:

"Asgari ücret, toplam maliyet unsurlarından yalnızca biri olup, artış oranının tüm mal ve hizmet fiyatlarına birebir yansıtılması ekonomik gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Bu çerçevede, ücret artışını bahane ederek fahiş fiyat uygulamalarına yönelen işletmelere karşı gerekli tüm idari ve hukuki tedbirler kararlılıkla uygulanacaktır. Ticaret Bakanlığımız koordinasyonunda; Tarım ve Orman Bakanlığı, İl Ticaret Müdürlükleri ve İl Tarım Müdürlükleri denetim ekipleri ülke genelinde sahada aktif şekilde görev yapmaktadır. Ayrıca, Ticaret Bakanlığımıza bağlı İç Ticaret Genel Müdürlüğü ile Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından yoğun ve sürekli denetimler gerçekleştirilmektedir. Vatandaşlarımızın, haksız fiyat artışı ve fırsatçılık içeren uygulamalarla karşılaşmaları halinde, Ticaret Bakanlığımıza ve resmi bildirim kanallarına gecikmeksizin başvurmaları büyük önem arz etmektedir. Yapılan her bildirim titizlikle değerlendirilmekte ve derhal işleme alınmaktadır. Gerekli hallerde, idari para cezaları istisnasız uygulanacak; tüketiciyi mağdur etmeye yönelik haksız fiyat uygulamalarına ilişkin yaptırımlar, güncellenmiş ceza tutarları üzerinden en ağır şekilde hayata geçirilecektir. Fiyat istikrarını bozan, piyasada adil rekabeti zedeleyen ve vatandaşımızın alım gücünü hedef alan hiçbir uygulamaya müsamaha gösterilmeyecektir."

AYNI OLAY GEÇEN YILLARDA DA YAŞANMIŞTI

Asgari ücretin belirlendiği dönemlerde ve bayram öncesi süreçlerde bazı fırsatçı işletmeler etiketlerde değişikliğe gidiyorlar. Yapılan fahiş değişiklikler vatandaş tarafından yoğun tepki ile karşılanıp ve gerekli kurumlara şikayetler yapılmıştı. Bakanlık bu tip şikayetler üzerine harekete geçmiş, bir çok işletmeye cezai yaptırım uygulanmıştı.

Yüksek kira ücreti ve enflasyon emekçilerin hayat şartlarını günden güne ağırlaştırıyor. Milyonlarca insanın asgari ücret ile geçinmeye çalışan vatandaşları zor bir yıl bekliyor.