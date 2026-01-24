MARDİN’in Yeşilli ilçesinde görev yapan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü B.B. (48), sahte diploma kullandığı ve gerçeğe aykırı evrak düzenleyerek haksız kazanç sağladığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında B.B. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Polis ekipleri, şüphelinin evinde arama yaptı. Aramanın ardından B.B., “resmi belgede sahtecilik, hırsızlık ve haksız kazanç” suçlamalarıyla gözaltına alındı. B.B.’nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.