Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, su problemi iddiaları ile ilgili açıklama yaptı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Dünyanın içinden geçtiği süreç sıradan bir kuraklık değil. Akdeniz Havzası Türkiye'nin de içinde olduğu bu kuşak dünyada en hızlı kuruyan bölge haline geldi. Buharlaşma artıyor, yer altı suları çekiliyor. Bu küresel tablo Elzaığ'ı, Kayseri'yi, Konya'yı da ve Ankara'yı da vuruyor. Ankara en kurak dönemini yaşıyor. Nüfusumuz artarken barajlara gelen su azalıyor. Ankara su açısından fakirleşti. 6 milyona yaklaşan bir şehir ve daha az gelen su... 2050'ye kadar yetecek dediğiniz baraja damla su gelmiyor. Elbette tedbir alıp projeler yapıyoruz. Bu mecralarda özellikle her gün kuraklık Türkiye'yi vurdu diye haber yapan AA, KONU ankara olunca başka tablo çiziyor" dedi.

'AA BAŞKA TABLO ÇİZİYOR'

Yavaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Dünyanın içinden geçtiği süreç sıradan bir kuraklık değil. Akdeniz Havzası Türkiye'nin de içinde olduğu bu kuşak dünyada en hızlı kuruyan bölge haline geldi. Buharlaşma artıyor, yer altı suları çekiliyor. Bu küresel tablo Elzaığ'ı, Kayseri'yi, Konya'yı da ve Ankara'yı da vuruyor. Ankara en kurak dönemini yaşıyor. Nüfusumuz artarken barajlara gelen su azalıyor. Ankara su açısından fakirleşti. 6 milyona yaklaşan bir şehir ve daha az gelen su... 2050'ye kadar yetecek dediğiniz baraja damla su gelmiyor. Elbette tedbir alıp projeler yapıyoruz. Bu mecralarda özellikle her gün kuraklık Türkiye'yi vurdu diye haber yapan AA, KONU Ankara olunca başka tablo çiziyor."

'İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN BAŞLIYOR'

"Bütün belediyelerde su sıkıntısı var ama amaç CHP'li belediyeler şehirleri susuz bıraktı demek. Yeni seçilen belediye başkanlarımızla yaptığımız çalışmalarda bir yıl sonra yapılan anketlerde başarı oranı yüzde 58 çıktı. Bu ne demek? bir sonraki seçimde iktidar değişecek. o zaman operasyonlar, dezenformasyonlar başladı. 'Silkeleyin bunları' gibi yeni seçilen başkanlarımız eski borçlar yüzünden soruşturmalara uğradı. Belediyelerimize karşı operasyon var. bu İletişim Başkanlığından başlayarak yapılıyor."

'MAĞDUR SAYISI ABONEMİZİN ALTINDA'

"Su kesintisinden mağdur olan sayısı 2 milyon 600 abonemizin çok çok altında. Görevimiz gerçeği saklamak değil, net bir şekilde halkla paylaşmak. Bazı siyasiler bu hayati meseleye çözüm üretmek yerine köpürtüyor. Halkın karşısına çıkmaya yüzü olmayan bu insanlar kalkıp ABB hakkında dezenformasyon yapıyor. Katır defterdar olmuş, eşşek mühürdar olmuş... Kalkmış bunları anlatıyorlar!

Ankara'yı bu ağır küresel krize dair nasıl susuz bırakmadığımız hangi fedakarlıkla suyumuz koruyacağımızı anlatıyorum. Bizzat en yetkili siyasi kişilerin söylemleriyle topal ördek haline getirilip yapacaksın. 16 projeyi DSİ çok önce ASKİ'ye bildirmiş ama ASKİ hiçbirini yapmamış. Biz yaptık. Kurum bizim elimizde olunca bazı siyasilerin ve hakarete varan konuşmalar yapan yorumcular görüyoruz. Televizyonlarda bağıra bağıra konuşanlar ortalama 20 metreküp su kullanmaya devam ediyor. Tasarruf yapacağız. Twitter'dan bağıran birisi 37 metreküp su kullanıyor."

'TRT NEDİR BU TELAŞINIZ?

"7 yıldır biz hiçbir şey yapmamışız gibi haber hazırlıyorlar. TRT, nedir bu telaşınız? Ankara'da şu an tüm musluklardan su akıyor. Ankara'da salgın hastalık başlıyor, insanlar leğende çamaşır yıkıyor gibi haberlere de hazır olun. Ok onuşan insanlar dahil hepsinin ne kadar su kullandığını görüyoruz. Hepsini dezenformasyondan savcılığa vereceğiz. Sabaha 8- akşam 8 trafik yayının yapacaksınız diye emekçilere baskı kurduğunuz da biliyorum. 1 milyon araç eklendi Ankara'ya, elbette bunu çözmek için gerekeni yapacağız."

'SU TALEBİMİZ UYGUN GÖRÜLMEDİ'

"Sarıyer Barajı'ndan su talep ettik, uygun görülmemiştir diyerek reddedildi. ASKİ kendi imkanlarıyla projeyi gerçekleştiriyor. DSİ'yi uyardık. 2029 yılında Ankara'da herhangi kuraklık olmasa dahi mevcut nüfus nedeniyle su bitecek diye rapor hazırladık, bildirdik. Bize hiçbir resmi cevap verilmedi. Temmuz'da bir yazı daha yazdık. İçme suyunun tehlikede olduğunu bildirdik. DSİ, tarafından hiçbir işlem yapılmadı ve Kurtboğazı da su kapasitesinin altına indi."

'SUYUM KESİLDİ DİYENDEN ABONE NUMARASINI İSTEYİN'

" 'Suyum kesildi' diyenden abone numarasını isteyin bakalım. Biz nerede kesinti var ezbere biliyoruz. Atılan iftiralar da ekibimizin ailesini üzmekte. Ortada bir kuraklık var bunu nasıl çözeceğiz diye bakmalıyız. Siyaset yapmak için 'ASKİ beceremedi, biz yaptık' diyorlar. Sizin göreviniz bu zaten. Sudan siyaset yapmaya gerek var mı?"

'TETİKÇİLİK YAPMAYIN'

"Adil olun, tetikçilik yapmayın. Yoksa ayarını bozduğunuz kantar bir gün döner sizi de tartar. Herkesin şunu bilmelisin istiyorum; biz bu yolda milletimizin duasını alarak yürüyoruz. Başınız dik olsun, bizim dik. Sizlerin de içi rahat olsun. Ankara'da şu anda su problemi yok. Devrin başbakanını susuz bırakanları, ameliyathaneleri susuz bırakanları tek tek anlatacak halmi yok. Bizim asla eski, kötü yapılanlar ölçümüz olamaz. Eksiksiz bir şekilde ileriyi öngörerek çalışmalarımıza devam edeceğiz"