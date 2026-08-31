Mansur Yavaş’tan öğrencilere dev paket: 1.25 milyar TL’lik eğitim ödemesi

Kantin Desteği: 23 bin öğrenciye toplam 303 milyon 600 bin TL

Servis Ödemesi: 10 bin öğrenciye toplam 320 milyon TL

Ücretsiz Ulaşım Desteği: 39 bin öğrenciye toplam 202 milyon 800 bin TL

Okul Kıyafet Desteği: 86 bin öğrenciye toplam 172 milyon TL