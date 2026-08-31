Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yeni eğitim ve öğretim yılında da öğrencilere yönelik destek projelerini sürdürüyor.
Mansur Yavaş’tan öğrencilere dev paket: 1.25 milyar TL’lik eğitim ödemesi
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yeni eğitim-öğretim döneminde öğrencilere ve ailelerine yönelik 1 milyar 252 milyon TL'yi aşan kapsamlı sosyal yardım paketini açıkladı.Kaynak: Haber Merkezi
Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bu yıl toplamda 1 milyar 252 milyon 400 bin TL’lik bütçenin öğrencilere aktarılacağını duyurdu.
DESTEK PAKETİNİN DETAYLARI
Paylaşılan verilere göre, ABB tarafından sağlanan yardım kalemleri, faydalanacak ortalama öğrenci sayıları ve bütçe dağılımı şu şekilde:
Kantin Desteği: 23 bin öğrenciye toplam 303 milyon 600 bin TL
Servis Ödemesi: 10 bin öğrenciye toplam 320 milyon TL
Ücretsiz Ulaşım Desteği: 39 bin öğrenciye toplam 202 milyon 800 bin TL
Okul Kıyafet Desteği: 86 bin öğrenciye toplam 172 milyon TL
Kırtasiye Desteği: 126 bin öğrenciye toplam 169 milyon TL
Karne Hediyesi: 130 bin öğrenciye toplam 65 milyon TL
Sınav Desteği: 4 bin öğrenciye toplam 20 milyon TL