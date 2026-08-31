Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor Amedspor'a konuk oluyor.

Diyarbakır'da saat 21:30'da başlayacak mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

AMEDSPOR-TRABZONSPOR İLK 11'LER

Amedspor: Lafont, Krasniqi, Bates, Dellova, Umut, Gökhan, Raveleson, Saba, Sor, Ballet, Diagne.

Trabzonspor: Onana, Cabral, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Melih, Fabinho, Salah, Muçi, Saviolo, Onuachu.

AMEDSPOR-TRABZONSPOR CANLI ANLATIM

Amedspor-Trabzonspor maçının canlı anlatımı, karşılaşmanın başlama vuruşundan itibaren bu sayfada yer alacak.