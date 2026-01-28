Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Manchester City'e konuk oluyor.

Etihad Stadyumu'nda TSİ 23.00'te başlayacak dev maç öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

MANCHESTER CITY-GALATASARAY İLK 11'LER

Manchester City: Donnarumma, Nunes, Khusanov, Ake, Ait-Nouri, Bernardo, O’Reilly, Marmoush, Cherki, Doku, Haaland.

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, İlkay, Lemina, Sane, Sara, Barış Alper Yılmaz, Osimhen

OSIMHEN TARİHE GEÇECEK

Galatasaray’ın golcü ismi Victor Osimhen, bu maçta fileleri havalandırması halinde kulüp tarihine geçecek. Avrupa kupalarında şu ana dek 12 golü bulunan Nijeryalı forvet, bir gol daha atarsa Galatasaray tarihinde Avrupa’da en çok gol atan yabancı futbolcu unvanını tek başına eline alacak. Şu anda Milan Baros ve Shabani Nonda ile zirveyi paylaşıyor.

İLKAY VE SANE ESKİ TAKIMLARINA KARŞI

Galatasaray'ın iki yıldız ismi İlkay Gündoğan ve Leroy Sane, Manchester City formasını giydikleri dönemde büyük başarılara imza atmıştı. İlkay, Manchester City kariyerinde 358 maçta 65 gol atarken; Sane, İngiliz ekibinde 135 maçta 39 gol kaydetmişti. İki oyuncu da eski takımlarına karşı sahaya çıkacak olmanın heyecanını yaşıyor.

GALATASARAY İLK 16'YI HEDEFLİYOR

Diğer maçlarda büyük bir sürpriz yaşanmaması durumunda ilk 24'te yer alması beklenen Galatasaray Manchester City'i yenmesi halinde ilk 16 takım içerisine adını yazdırarak Lig Etabı'nı tamamlayacak.

MANCHESTER CITY İLK 8 İÇİN SAHADA

Ligde 13 puanla 11. sırada bulunan Manchester City, Galatasaray karşısında kazanarak ilk 8’e girme umudunu sürdürmek istiyor. Ancak galibiyet bile alsalar, averaj farkı nedeniyle ilk 8 dışında kalma ihtimalleri bulunuyor. İlk 8 sırayı alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek.