Malatya’da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, “torbacı” olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik fiziki takipli çalışma yürütüldü.

Çalışmalar kapsamında 3 şüphelinin üzeri ile bir adreste arama yapan ekipler, 114 gram sentetik kannabinoid, 17 gram metamfetamin ve 2 adet sentetik ecza hap ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 3 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.