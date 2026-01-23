Dün öğle saatlerinden itibaren şehrin tamamında etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi sonrası yolu kapanan yerleşim yerlerinde karla mücadele devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bir yandan kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da yolda mahsur kalan vatandaşların yardımına yetişiyor. Yürütülen yol açma çalışmaları kapsamında; Akçadağ'da 26, Arapgi'der 12, Arguvan'da 7, Battalgazi'de 12, Darende'de 7, Doğanşehir'de 2, Doğanyol'da 5, Hekimhan'da 18, Kuluncak'ta 3, Kale'de 11, Yazıhan'da 7, Yeşilyurt'da 4, Pütürge'de 2 olmak üzere toplamda 116 mahallede 2 bin 683 kilometre yol yeniden ulaşıma açıldı.