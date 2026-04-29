Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Türkiye'nin derinleşen ekonomik krizini çarpıcı bir veriyle gündeme taşıdı. 2025 yılı Dünya Sefalet Endeksi verilerinin yer aldığı tablo üzerinden açıklamalarda bulunan Arıkan, Türkiye'nin listedeki konumunun "kabul edilemez" olduğunu vurguladı.

SAVAŞ HALİNDEKİ ÜLKELERİN GERİSİNDE KALDIK

Açıklanan verilere göre Türkiye; ekonomik çöküş yaşayan Venezuela ve iç savaşla boğuşan Sudan’ın hemen ardından dünya genelinde 3. sırada yer aldı. Listede Türkiye’yi sırasıyla İran, Arjantin, Suriye ve Yemen takip etti.

Arıkan, tablodaki en dikkat çekici noktanın Türkiye’nin, çatışmaların merkezindeki ülkelerden bile daha kötü bir durumda olması olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

Şu tabloya bakar mısınız? Savaş halindeki İran bile bizden daha iyi bir sıralamada. Lübnan’ı görüyor musunuz? Lübnan 9. sırada. Sefalet endeksinde Lübnan’ın durumu Türkiye’den çok daha iyi

"YAPARSA AK PARTİ YAPAR" ELEŞTİRİSİ

Konuşmasında iktidarın ekonomi politikalarını eleştiren Saadet lideri, AK Parti’nin geçmişte kullandığı seçim sloganlarına atıfta bulundu. Türkiye’nin bu listeye girmesinin bir tercih ve yönetim sonucu olduğunu savunan Aydın, eleştirilerini şöyle sürdürdü:

Türkiye’yi bu listeye kim soktu? Bu milleti Venezuela’yla, Sudan’la aynı ekonomik kadere, böyle bir tabloya kim mahkum etti? Hani diyorlardı ya; 'Yaparsa AK Parti yapar'. Hakikaten bu tabloyu AK Parti yapmayı başardı

2025 DÜNYA SEFALET ENDEKSİ İLK 10 SIRALAMASI

Mahmut Arıkan'ın paylaştığı verilere göre sefaletin en yüksek olduğu ilk 10 ülke şu şekilde listelendi:

Venezuela

Sudan

TÜRKİYE

İran

Arjantin

Suriye

Yemen

Zimbabve

Lübnan

Malavi