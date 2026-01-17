Fenerbahçe Medicana'nın Vodafone Sultanlar Ligi'nin 16. haftasın Zeren Spor'a 3-2 yenildiği maçın ardından İktisatçı Mahfi Eğilmez'den sarı lacivertli yönetime yönelik dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Takımın iyi durumda olmadığını savunan Mahfi Eğilmez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fenerbahçe yönetimine açık mektup yazdığını ifade ederek hayal kırıklığının nedenlerini sıraladı.

Mağfi Eğilmez: Fenerbahçe antrenörle hiç zaman geçmeden vedalaşmalı

Mağfi Eğilmez Fenerbahçe yönetimine seslendiği yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Fenerbahçe yönetimine açık mektup. Bu mektubu birkaç haftadır yazacaktım hep erteledim. Ama son maçı da izleyince daha fazla ertelemeyip yazmaya karar verdim.

Fenerbahçe Medicana maalesef iyi durumda değil. Bunun birkaç nedeni olduğunu düşünüyorum:

1- Antrenör bu takımı yönetemiyor. Zamanında Fenerbahçe'yi şampiyon yapmış olması yeterli bir referans değil.

2- Oyuncular, özellikle savunmada yanlış yerlerde duruyorlar ve bloğu aşan topların çoğu sayıya dönüşüyor. Antrenör aylardır bu durumu görmüyor, düzeltemiyor.

3- Bu yıl yapılan transferlerden Orro ve Hande dışındakiler takım için gerekli transferler değildi. Ana Cristina'yı ve Arina'yı yedekleyecek iyi bir smaçör (Uzelac gibi) alınması lazımdı. Takımın asıl ihtiyacı iyi savunma yapacak bir oyuncu daha almaktı. Savunmaları çok güçlü olan bir Uzakdoğulu libero almak akıllıca olurdu.

Takımın ligde ve Avrupa'da bir şeyler yapması isteniyorsa ilk aşamada antrenörle hiç zaman geçirmeden vedalaşmak gerekiyor. Aksi takdirde geçen sezon gibi hayal kırıklıkları yaşamak kaçınılmaz olacak.

Saygılarımla"