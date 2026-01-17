Huzuru evde bulan burçlar belli oldu: Yengeç, Boğa, Oğlak ve Balık

Oğlak burcu
Oğlak burçları işkolik bir izlenim verebilir, ama evleri onlar için bir kaçış noktasıdır. Sosyal olarak kalabalık ortamlardan çok, planlama ve düzenleme yapabilecekleri sessiz alanları tercih ederler.
Evde ne yapmayı severler: Kitap okumak, kendi işlerini organize etmek, gelecek planları yapmak veya kişisel projeler üzerinde çalışmak.
Özellik: Oğlaklar, evde olduklarında üretkenliği ve disiplinlerini bile sürdürebilir, ama bunu keyifli bir şekilde yaparlar. Ev, hem dinlenme hem de kendini geliştirme alanıdır.