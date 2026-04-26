Doruk Madencilik işçileri, düşük ücretler ve kötü çalışma koşullarına karşı başlattıkları direnişi, işten çıkarmaların ardından büyüttü. Seslerini duyurmak amacıyla yaklaşık 300 kilometrelik yürüyüşle Ankara’ya ulaşmayı hedefleyen işçilerin yürüyüşü engellendi ve müdahalelerle karşılaştı. Başkentte taleplerini dile getirmeye çalışan işçiler gözaltına alındı.

Bağımsız Maden İş Sendikası üyesi işçiler, Kurtuluş Parkı’ndaki açlık grevine 7 gündür devam ediyor.

Açlık grevindeki madencilerden birinin eşi yaşadıklarına isyan etti. Hakkını arayan insanların gözaltına alındığına dikkat çeken madenci eşi “Biz buradan şunu mu çıkarmalıyız, zengine adalet istediği gibi fakire adalet istediğiniz gibi midir?” dedi.

Madenci eşi şunları söyledi:

"Bu kadar işçinin haklarını alamadıklarını söylemeleri bir suç duyurusudur bizce. Hala bu şahıs, ben kendine ismiyle dahi hitap etmek istemiyorum, şahıs kendisi bizim için... Hala bir gözaltına alınmadı ama burada haklarını arayan arkadaşlarımız gözaltına alındı. Onlar, ifadeleri alındı ama bunlara uygulananların hiçbiri o şahsa uygulanmadı. Biz buradan şunu mu çıkarmalıyız: Zengine adalet istediği gibi, fakire adalet istediğiniz gibi mi?"