Popüler rap müziğin tanınan isimlerinden Lvbel C5 mahlaslı Süleyman Burak Bodur, şarkıcı Asya Alizade ile seslendirdiği "Kahpe" isimli parçanın sözleri gerekçesiyle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Lvbel C5'e mahkemeden dikkat çeken karar: Okumaya başlayacak
Rap şarkıcısı Lvbel C5 (Süleyman Burak Bodur), "Kahpe" isimli şarkısındaki ifadeler nedeniyle başlatılan soruşturmada adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken mahkemenin edebiyat eğitimi kararı dikkat çekti.Haber Merkezi
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen ünlü isim, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
İfadesinde CİMER şikayetlerini fark ettikten sonra eseri tüm dijital platformlardan sildiğini belirten Bodur, sözlerin gençlere yönelik kurgusal içeriklerden oluştuğunu ve şiddet kastı taşımadığını ifade etti.
Tartışmalı diğer kısımların ise düet yaptığı sanatçıya ait olduğunu belirterek suçlamaları reddetti.
MAHKEMEDEN DİKKAT ÇEKEN EDEBİYAT EĞİTİMİ ŞARTI
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, "suç işlemeye alenen tahrik" suçlamasıyla sevk edilen sanık hakkında tutuklama talebini reddederek alışılagelmişin dışında adli kontrol tedbirleri uyguladı.
Yurt dışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğünün yanı sıra mahkeme, ünlü rapçiye Türk edebiyatına ilişkin eğitim alma ve kitap okuma şartı getirdi.