Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Aktüel Lvbel C5'e mahkemeden dikkat çeken karar: Okumaya başlayacak

Lvbel C5'e mahkemeden dikkat çeken karar: Okumaya başlayacak

Rap şarkıcısı Lvbel C5 (Süleyman Burak Bodur), "Kahpe" isimli şarkısındaki ifadeler nedeniyle başlatılan soruşturmada adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken mahkemenin edebiyat eğitimi kararı dikkat çekti.

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Lvbel C5'e mahkemeden dikkat çeken karar: Okumaya başlayacak - Resim: 1

Popüler rap müziğin tanınan isimlerinden Lvbel C5 mahlaslı Süleyman Burak Bodur, şarkıcı Asya Alizade ile seslendirdiği "Kahpe" isimli parçanın sözleri gerekçesiyle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

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Lvbel C5'e mahkemeden dikkat çeken karar: Okumaya başlayacak - Resim: 2

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen ünlü isim, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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Lvbel C5'e mahkemeden dikkat çeken karar: Okumaya başlayacak - Resim: 3

İfadesinde CİMER şikayetlerini fark ettikten sonra eseri tüm dijital platformlardan sildiğini belirten Bodur, sözlerin gençlere yönelik kurgusal içeriklerden oluştuğunu ve şiddet kastı taşımadığını ifade etti.

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Lvbel C5'e mahkemeden dikkat çeken karar: Okumaya başlayacak - Resim: 4

Tartışmalı diğer kısımların ise düet yaptığı sanatçıya ait olduğunu belirterek suçlamaları reddetti.

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Lvbel C5'e mahkemeden dikkat çeken karar: Okumaya başlayacak - Resim: 5

MAHKEMEDEN DİKKAT ÇEKEN EDEBİYAT EĞİTİMİ ŞARTI

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Lvbel C5'e mahkemeden dikkat çeken karar: Okumaya başlayacak - Resim: 6

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, "suç işlemeye alenen tahrik" suçlamasıyla sevk edilen sanık hakkında tutuklama talebini reddederek alışılagelmişin dışında adli kontrol tedbirleri uyguladı.

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Lvbel C5'e mahkemeden dikkat çeken karar: Okumaya başlayacak - Resim: 7

Yurt dışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğünün yanı sıra mahkeme, ünlü rapçiye Türk edebiyatına ilişkin eğitim alma ve kitap okuma şartı getirdi.

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