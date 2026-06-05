Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaza, Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde D-100 Karayolu TPAO Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.D. yönetimindeki 39 SY 562 plakalı otomobil ile T.A. idaresindeki 39 TA 411 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan H.A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.