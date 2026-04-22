Lübnan Cumhurbaşkanlığı makamından yapılan resmi açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Avn, Meclis bünyesindeki İlerici Sosyalist Parti heyetini kabul ederek kritik diplomatik süreçlere dair önemli mesajlar verdi.

Görüşmede bölgesel gerilime dair yol haritasını paylaşan Avn, Lübnan’ın Washington Büyükelçisi Nada Hamade Muavvad’ın ABD Dışişleri Bakanlığı’ndaki hazırlık toplantısında ülkesini temsil edeceğini duyurdu. Büyükelçi Muavvad’ın bu kritik zirvede, öncelikli olarak ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve İsrail’in Lübnan’ın güneyindeki yerleşim birimlerine yönelik yürüttüğü yıkım operasyonlarının bir an önce sonlandırılması konularını masaya yatıracağı belirtildi.

"TAVİZ YOK, EGEMENLİK ESAS"

Lübnan’ın müzakere masasındaki duruşunun net olduğunu ifade eden Avn, ülkenin egemenliğini zedeleyecek ya da Lübnan halkının çıkarlarını göz ardı edecek hiçbir teslimiyetçi formüle veya uzlaşmaya geçit vermeyeceklerini vurguladı. Savaşın geçmişte yalnızca acı, yıkım ve kitlesel göçlere neden olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı, Lübnan’ın geleceği için en güvenli ve akılcı limanın diplomatik çözüm olduğunu dile getirdi.

İÇ CEPHEDE BİRLİK MESAJI

Diplomatik trafiğin iç siyasetle eş güdümlü yürütüldüğünü kaydeden Avn; Meclis Başkanı Nebih Berri, Başbakan Nevvaf Selam ve Dürzi lider Velid Canbolat gibi kilit aktörlerle sürekli temas halinde olduğunu açıkladı. Ülkedeki siyasi iradenin mevcut sürecin ne kadar hassas olduğunun bilincinde olduğunu söyleyen Avn, iç barışı bozmaya yönelik her türlü provokasyona karşı güvenlik önlemlerinin yanı sıra "ulusal şuur" ve "toplumsal kenetlenme" ile yanıt vereceklerini belirtti.

Güneyli vatandaşların mağduriyetine de değinen Cumhurbaşkanı, yerinden edilen Lübnanlıların güvenli bir şekilde evlerine dönmeleri ve bölgede kalanların desteklenmesi için yoğun bir mesai harcandığını ifade etti. Lübnan’ın içinde bulunduğu durumu bir gemiye benzeten Avn, "Hepimiz aynı gemideyiz; bu gemiyi fırtınadan kurtarıp güvenli limana ulaştırmak hepimizin ortak görevidir" diyerek milli birlik çağrısı yaptı.