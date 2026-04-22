ABD ve İran arasındaki gerilimin Hürmüz Boğazı’na taşınması, altın ve gümüş fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken Ekonomist Filiz Eryılmaz, yatırımcılara bu çalkantılı dönemde izlemeleri gereken bir yol haritası sundu.
Altın ve gümüş yatırımcılarına kritik uyarılar: Ekonomist Filiz Eryılmaz tarih verdi
Ekonomist Filiz Eryılmaz, petrol fiyatlarındaki sert yükselişin altın üzerinde yarattığı baskıya vurgu yaparak, teknik dirençler aşılmadan yeni pozisyon açmanın riskli olduğuna dikkat çekti. Altın ve gümüşte bekleme stratejisi önerirken Eryılmaz, tarih verdi.Derleyen: Sinan Başhan
Eryılmaz, piyasalarda güçlü bir “savaş fiyatlaması” oluştuğunu belirterek yatırımcılar için dikkat edilmesi gereken başlıkları değerlendirdi.
HÜRMÜZ GERİLİMİ PİYASALARI ETKİLİYOR
ABD’nin uyguladığı deniz ablukası nedeniyle İran’ın ciddi ekonomik kayıplar yaşadığını ifade eden Eryılmaz, Hürmüz Boğazı’nın yeniden kapatılma ihtimalinin jeopolitik riskleri artırdığını vurguladı.
Piyasaların halen barış ihtimalini tamamen dışlamadığını belirten Eryılmaz, belirsizliğin sürdüğüne dikkat çekerek, "Sert satışlar henüz yok ancak belirsizlik her an denklemi değiştirebilir" değerlendirmesinde bulundu.
KISA VADELİ YATIRIMCILARA BORSA UYARISI
Borsa İstanbul’un tarihi zirvesini yenilediğini hatırlatan Eryılmaz, kısa vadeli yatırımcılar için temkinli olunması gerektiğini belirtti.
Kısa vadede alım yönünde pozisyon almak için belirli seviyelerin üzerinde güçlü kapanışların izlenmesi gerektiğini vurgulayan Eryılmaz, orta ve uzun vadede ise geri çekilmelerin fırsat olarak değerlendirilebileceğini ifade etti.
Mevcut seviyelerden doğrudan işlem açmanın riskli olabileceğine işaret eden Eryılmaz, daha sağlıklı bir strateji için geri çekilmelerin takip edilmesini gerektiğini sözlerine ekledi.
ÇARŞAMBA GÜNÜ KRİTİK GÜN
Haftanın en önemli gününün çarşamba olacağını belirten Eryılmaz, hem Merkez Bankası’nın faiz kararı hem de ateşkes sürecinin aynı döneme denk gelmesinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini söyledi.
Eryılmaz, Merkez Bankası’nın politika faizinde değişiklik yapmayabileceğini, ancak karar metninde ilerleyen dönemlere ilişkin mesajların önem taşıyacağını ifade etti.
ALTIN VE GÜMÜŞTE BUNA DİKKAT
Emtia piyasasında petrol fiyatlarındaki yükselişin altın üzerinde baskı oluşturduğunu belirten Eryılmaz, yatırımcıların teknik seviyelere dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.
Ons altın için belirli direnç seviyeleri aşılmadan yeni alımların riskli olabileceğini ifade eden Eryılmaz, gram altın tarafında ise belirli bant aralığının izlenmesi gerektiğini dile getirdi.
Gümüş için de kritik eşiklere dikkat çeken Eryılmaz, şu değerlendirmede bulundu:
79.5–80.3 arası işlem yapılmaması gereken bölge (no-trade zone). 80.45 TL üzeri kırılım gümüşü güçlendirir.