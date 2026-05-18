Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir lokantaya pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Sabri Pan'ın Kadelli Mahallesi'ndeki lokantasına giden M.Ö. pompalı tüfekle rastgele ateş açtı.

İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Olay yerinden kaçan saldırganın, farklı mahallelerdeki bazı kişilere de ateş ettiği öğrenildi.

Zanlının yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.