Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir lisede yaşanan silahlı saldırı, büyük bir infiale yol açtı. Daha önce aynı okulda eğitim gördüğü belirtilen 19 yaşındaki bir kişi, okula girerek rastgele ateş açtı.

Saldırıda 16 kişi yaralanırken, yaralıların 4’ünün öğretmen, 10’unun öğrenci, 1’inin polis memuru ve 1’inin de okul kantininde çalışan bir kişi olduğu açıklandı. Olayın ardından saldırganın intihar ettiği bildirildi.

Yaşanan saldırı sonrası okulda eğitime 4 gün ara verildi. Olayın öncesinde saldırganın sosyal medya üzerinden paylaşım yaptığı, cenazesinin ise otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldığı öğrenildi.

EĞİTİMCİLERDEN TEPKİ: İŞ BIRAKIYORUZ

Saldırının ardından Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş), ülke genelinde 2 günlük iş bırakma eylemi yapacaklarını duyurdu. Sendika Genel Başkanı Kadem Özbay, yaptığı açıklamada sert ifadeler kullandı.

Özbay sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

Şanlıurfa Siverek’teki silahlı saldırı, okullarda güvenliğin çöktüğünün açık ilanıdır. En güvenli olması gereken okullarda öğretmenler öldürülüyor, öğrenciler yaralanıyor. Bu kabul edilemez! Öğretmenin değersizleştirildiği, gençlerin geleceksizleştirildiği; okulların güvenliksiz bırakıldığı bu düzen, sorumluların sorumsuzluğudur. Defalarca yaptığımız uyarılara ve okullarda ortaya çıkan risklerin önceden yetkililere bildirilmesine rağmen gerekli tedbirlerin alınmaması, bu tablonun sorumlularını açıkça ortaya koymaktadır.

Taleplerimiz nettir: Okul girişlerinde kadrolu güvenlik görevlisi. Yeterli sayıda rehber öğretmen ve psikososyal destek. Her okula revir, sağlık hizmetleri ve sağlık personeli. Kadrolu temizlik personeli. Kalabalık sınıfların azaltılması, yeni okul yapılması ve güvenli eğitim ortamı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e de açıkça sesleniyoruz: Bakanlığı döneminde yaşanan bunca şiddet olayına rağmen sorumluluk almamak kabul edilemez.

Artık istifa etmelidir! Eylem çağrımız nettir: 15 Nisan 13.00’te Ankara’da ve tüm illerde İl Millî Eğitim Müdürlükleri önünde eş zamanlı eylem. 2. gün: Ankara’da 'Eğitime, okuluna, eğitimciye sahip çıkma büyük buluşması'. Ortak söz, ortak mücadele! Öğretmenine, okuluna, geleceğine sahip çık!"