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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Lille ile karşı karşıya geliyor.

İlk iki maçında Sporting'e 3-1, Barcelona'ya 4-1 kaybeden Sarı Kırmızılılar zorlu rakibi karşısında ilk galibiyetine ulaşmayı hedefliyor.

Öte yandan Lille de Real Betis'e 3-2, Arsenal'e 2-0 kaybederek Şampiyonlar Ligi'nde ilk iki haftayı puansız geçti.

Pierre Mauroy Stadı'nda TSİ 19.45'te başlayan zorlu mücadelede Sloven hakem Rade Obrenovic düdük çalıyor.

LILLE-GALATASARAY İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Batrakov, Barış, Osimhen

Lille: Berke Özer, Ngoy, Alexsandro, Bentaleb, Bakwa, Haraldsson, Mukau, Andre, Verdonk, Diaoune, Goffi

LILLE 1-1 GALATASARAY CANLI ANLATIM

1' Rade Obrenovic'in ilk düdüğüyle Lille-Galatasaray maçı başladı.

GALATASARAY YUNUS AKGÜN İLE MAÇA GOLLE BAŞLADI

2' Galatasaray maça golle başladı. Lille savunmasının uzaklaştıramadığı topu kale önünde kontrol eden Yunus bekletmeden sert bir şutla ağları havalandırdı.

LILLE BERABERLİK GOLÜNÜ BULDU

7' Lille hızlı cevap verdi. Savunma arkasına atılan pasta topla buluşan Diaoune Uğurcan'ı geçerek topu ağlara gönderdi. Durum şimdi 1-1.

LILLE DIAOUNE İLE İKİNCİ GOLE YAKLAŞTI

24' Lille tehlikeli geldi. Sağ kanattan gelen ortada golün sahibi Diaoune kafa vuruşunu yaptı. Uğurcan son anda topu kornere çelerek ikinci golü önledi.

OSIMHEN YERDE KALDI: HAKEMİN PENALTI KARARI VAR'DAN DÖNDÜ

27' Berke'nin topa kayarak yaptığı müdahale sonrası Osimhen yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Obrenovic tereddütsüz şekilde penaltı noktasını gösterdikten sonra VAR'dan gelen tavsiye üzerine pozisyonu bir kez daha izledi ve kararını iptal etti.