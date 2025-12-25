Kamuoyu, gemilerle, uçaklarla Türkiye’ye tonlarca uyuşturucu taşıyan baronlar yerine, paranın şımarttığı kullanıcıların skandallarıyla meşgul ediliyor. Bu kişilerin telefon yazışmalarının yetkililer tarafından medyaya verilmesi, halkı gerçek gündemden uzak tutmaya yarıyor.

***

Bu arada, Karadeniz’de Türk gemileri vuruluyor, yabancı İHA’lar yurt içinde stratejik noktalara yakın yerlerde düşüyor, düşürülüyor... Azerbaycan’dan kalkan Türk uçağı Gürcistan hava sahasında paramparça oluyor. İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimi, Doğu Akdeniz’de 2500 kişilik acil müdahale gücü kurduklarını açıklarken Türkiye’ye davet edilen Libya Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı ve kurmay kadrosu, Haymana’da arıza yüzünden geri dönüş yolunda yakıt boşaltırken düşen uçakta hayatını kaybediyor... Bu arada İsrail Başbakanı Netanyahu, o acil müdahale gücü ile ilgili açıklamayı Batı Kudüs’teki bir otelde İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti üçlü zirvesinde yapıyor ve “Topraklarımız üzerinde yeniden imparatorluklar kurabileceklerini ve egemenlik sağlayabileceklerini hayal edenlere şunu söylüyorum: Unutun bunu. Böyle bir şey olmayacak. Düşünmeyin bile. Kendimizi savunmaya kararlıyız ve bunu yapabilecek güçteyiz. Aramızdaki iş birliği bu kapasiteyi daha da güçlendiriyor. Doğu Akdeniz’de üç gerçek demokrasi olarak güvenliği, refahı ve özgürlüğü birlikte ilerleteceğiz.” diyerek Türkiye’yi suçluyor...

***

Davet edilen Libyalı komutanların Malta’ya ait özel bir uçakla Esenboğa’ya gelmesi ve aynı uçakla geri dönmesi ilginç... Libya’nın elinde uygun uçak yoktu ki Malta’dan 40 yaşında olan özel bir uçak kiralamışlar ve Ankara’ya öyle gelmişler.

Libya ile ilişkiler Türkiye açısından çok büyük önem kazanmışken, komutanların askeri bir uçakla Libya’dan alınıp, Etimesgut’a indirilmeleri ve oradan geri götürülmeleri de mümkün değil miydi veya Cumhurbaşkanı, özel uçaklarından birini bu ziyaret için tahsis edemez miydi?

Davet edenler, davet edilen kişilerin her türlü güvenliğini sağlamak zorunda değil midir?

Yoksa yıllar önce Eşref Bitlis’in uçağına müdahale edildiği gibi Libya’nın kiraladığı uçağa da yerdeyken bir müdahale mi yapıldı ki havadayken arıza yaptı?

***

Birileri, Libya ile Türkiye arasında, Akdeniz’deki yetki alanlarını belirleyen ve 27 Kasım 2019’da imzalanan münhasır ekonomik bölge anlaşmasını fiilen ortadan kaldırmaya çalışıyor... Böyle bir zamanda, Libyalı komutanların uçağının düşmesi kuşkuları artırıyor.

En azından soruşturmanın bu yönde de sürdürülmesi gerekir... Çünkü Türkiye, akıl almaz ihanetlerle karşı karşıyadır.

---

Grip için yoğurt

ve kefir öneriliyor!

---

Dünya çapındaki pandemi kapanması sırasında, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzman Dr. Orhan Kara, "Dünyadaki bütün Covid-19 tıbbi tedavi yaklaşımları temelinden yanlıştır. Bu, öncelikle bir bağırsak tutulumu hastalığıdır ve tedaviye ilk gün bu tespitle başlanmalıdır" görüşüyle hastalarına yoğurt veriyordu. Hakkında soruşturma açılan Dr. Kara, “Bir insan bağırsağının sadece 10 cm'lik kısmını saatlerce oksijensiz bırakırsanız, Non Obstruktif Mezenter İskemisi oluşur. Saatler içerisinde müdahale edilmezse sonu ölümdür. Bu arada her doktorun, kabızlığı olan her hastaya laktuloz yazabilme yetkisi vardır. Hatta hemşirelerimiz ve eczacılarımız bile gereğinde hastalara laktuloz tedavisi başlatabilir. Özel reçeteye tabi değildir. Adı geçen idare, 'probiyotik' adı altında, hakkımda soruşturma başlatmasaydı, hastalarıma yoğurt önermeye devam edecektim. Yoğurt için soruşturma geçiren ilk doktor olarak tıp tarihine girdim. Bu sebeple hiç ama hiç mutlu değilim, üzgünüm." demişti. Orhan Kara, emekliliğini istemişti.

***

Aradan yıllar geçti. Başta ABD olmak üzere bütün dünyada, kovid 19 için yanlış tedaviler uygulandığı, hastaların bu yüzden kaybedildiği, aşı denilen sıvıların da zararları konuşuluyor.

New Scientist’te yayınlanan son çalışmada ise yaygın inanışın aksine, yüksek doz C vitamininin soğuk algınlığını önlemediği belirtiliyor.

Uzmanlar, uzun vadede bağışıklık sağlığı için en kritik faktörlerden birinin bağırsak mikrobiyotası olduğuna dikkat çekiyor.

Pandemi döneminde yapılan geniş çaplı bir araştırmada, kefir, yoğurt gibi fermente gıdaları düzenli tüketen kişilerin, C vitamini veya çinko kullananlara kıyasla Kovid-19’u daha hafif geçirdiği gözlemlendi.

Zencefilin iltihap azaltıcı etkileri olduğu kabul edilirken, bunun ancak yeterli ve taze tüketimle mümkün olduğu belirtiliyor.

***

Dr. Orhan Kara engellenmeseydi kim bilir kaç kişinin daha hayatını kurtaracaktı...