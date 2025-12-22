Son yıllarda Rusya, elbette kendi çıkarlarını gözeterek, Türkiye’ye ciddi destek verdi. Turizmden ihracata kadar uzanan bu ilişki, ambargo altında bunalan Rusya için de Türkiye için de tam anlamıyla “kazan–kazan” formülüydü.

Batı ambargosu nedeniyle ülkesine sokamadığı birçok gıda ürününü, beyaz eşyayı, elektroniği Türkiye’den aldı. Karşılığında ise özellikle petrol ve doğal gazda oldukça cömert davrandı. Enerji faturasında nefes almamızı sağlayan önemli bir faktör oldu.

Türkiye–Rusya ilişkilerini siyasi ve stratejik boyutlarıyla yorumlayacak ne bilgiye ne de yetkiye sahibim. Bu işin ehli, çok daha derin okuma yapabilecek insanlar var. Ben yalnızca ekonomik açıdan bakıyorum. Ve orada ciddi bir alarm çalıyor.

Son dönemde iki ülke arasında açıkça dillendirilmese de ciddi bir gerginlik yaşanıyor. Etkileri ise gecikmeli ama sert olacak gibi duruyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyareti önemli bir kırılma noktasıydı. Amerika, Türkiye’ye açık bir şekilde Rus petrolü ve doğal gazı almaması yönünde telkinde bulundu. Hemen ardından Türkiye, ABD’den sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) alımı konusunda anlaşma imzaladı.

Erdoğan orada denge kurmaya çalıştı. “Rusya’dan almaya devam edeceğiz ama buradan da alacağız” dedi. Ancak bu cümlenin diplomatik karşılığı başka, ekonomik ve siyasi karşılığı bambaşkadır.

Nitekim çok geçmeden ticarette ciddi bir daralma sinyali geldi. Türkiye’nin özellikle Rusya ile ticareti kısıtlamaya başladığını görüyoruz. Amerika baskısının etkisiyle.

Ardından S-400 meselesi yeniden gündeme taşındı. Bunların tamamı Rusya’yı kızdıran adımlar. Ama Rusya’nın en önemli özelliğini unutmamak gerekir: Sessiz kalır.

Tıpkı düşürülen Rus uçağı olayında olduğu gibi… O zaman da uzun süre ses çıkarmadı ama Türkiye’ye çok ağır bir ekonomik fatura kesti. Şimdi de S-400, ticaretin daraltılması ve benzeri başlıklarda Rusya yine susuyor.

Ancak bu sessizlik hayra alamet değildir.

Karadeniz’den elini kolunu sallayarak gelen ve “Çelik Kubbe”yi delip geçen o dron olayı son derece düşündürücüydü. Dikkat edin, Türkiye bu konuda neredeyse hiç ses çıkarmadı. Yapılan açıklama daha da ilginçti: NATO devreye sokuldu, “bilinmeyen bir uçan cisim” denildi.

Hatta neredeyse düşürdüğümüz için özür dileyecek bir noktaya gelindi.

Bütün bu işaretleri yan yana koyduğunuzda tablo netleşiyor: Önümüzdeki aylarda Türkiye ile Rusya arasında ciddi bir siyasi kriz kapıda.

Ve Rusya ile yaşanacak her siyasi kriz, aynı zamanda ağır bir ticari kriz demektir.

Türkiye bu yıl turizmden 50 milyar doların üzerinde gelir hedefliyor. Bu hedefin merkezine de Rus turistleri koyuyor. Ancak mevcut şartlarda Rusya’dan ciddi bir turist akışı beklemek hayalden öteye geçmez.

Rusya ile ticaretin aksaması halinde, eğer Amerika Türkiye’ye ciddi bir parasal destek paketi açmazsa, bu yaz hem sıcak hem de oldukça gergin geçecek.

Kemerlerinizi bağlayın.

Rusya üzerinden gelen fırtına, bizi sandığımızdan çok daha sert sarsabilir.