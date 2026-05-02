Serie A’nın 35. haftasında Pisa’nın Lecce karşısında aldığı mağlubiyet sonrası Hellas Verona ile birlikte Serie B’ye düşüşü kesinleşti.

KÜME DÜŞME KESİNLEŞTİ

Alt sıralarda kritik haftaya girilirken puan kaybı yaşayan Pisa, matematiksel olarak ligde kalma şansını yitirdi.

Aynı şekilde Hellas Verona’nın da rakiplerini geçme ihtimali ortadan kalktı ve iki ekip de Serie A’ya veda etti.

LECCE YARIŞTA KALDI

Pisa'yı deplasmanda 2-1 yenerek haftayı galibiyetle kapatan Lecce ise ligde kalma umutlarını son haftalara taşıdı.