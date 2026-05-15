ABD ile İran arasındaki ateşkes kırılgan bir süreçte devam ederken Hürmüz Boğazı’ndaki gerginlik yeni saldırı ihtimallerini güçlendiriyor.

İki ülke kalıcı ateşkes için henüz yüz yüze görüşmezken, Pakistan’ın arabuluculuğunda iletilen teklifler kabul görmedi.

Konuyla ilgili Rusya’dan gelen son açıklamada savaşın kalıcı çözüme ulaşması gerektiğinin altı çizildi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Hürmüz Boğazı’ndaki krize İran’ın neden olmadığını belirterek, bölgede güvenliğin yüzde 100 garanti altında olduğunu söyledi.

Bölgedeki asıl sorunun ABD ve İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü haksız saldırılar olduğunun altını çizen Lavrov, iki ülkenin amacının İran ile komşuları arasında düşmanlık yaratmak olduğunu söyledi.

Lavrov ayrıca Lavrov, Hindistan'ın "İran ile Arap dostları arasında uzun vadeli bir arabulucu" rolünü üstlenebileceğini sözlerine ekledi.