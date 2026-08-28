Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv Lamborghini Countach esintili tasarım... Hyundai'den ucuz elektrikli model: Ioniq V

Lamborghini Countach esintili tasarım... Hyundai'den ucuz elektrikli model: Ioniq V

Hyundai, fütüristik çizgileri ve Lamborghini Countach'ı anımsatan tasarımıyla dikkat çeken yeni elektrikli modeli Ioniq V'i Çin pazarında satışa sundu.

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Lamborghini Countach esintili tasarım... Hyundai'den ucuz elektrikli model: Ioniq V - Resim: 1

Rekabetçi fiyat politikası ve 650 kilometreye ulaşan menzil seçeneğiyle öne çıkan araç, markanın bölgedeki elektrikli araç atağının en yeni temsilcisi konumunda yer alıyor.

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Lamborghini Countach esintili tasarım... Hyundai'den ucuz elektrikli model: Ioniq V - Resim: 2

TASARIMINDA EFSANEVİ SPOR OTOMOBİLDEN İZLER TAŞIYOR

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Lamborghini Countach esintili tasarım... Hyundai'den ucuz elektrikli model: Ioniq V - Resim: 3

D segmentinde konumlandırılan yeni model, Ioniq ailesinin sıra dışı tasarım dilini yansıtıyor. Keskin hatları, alçak tavan yapısı ve kama formlu ön bölümüyle İtalyan spor otomobili Lamborghini Countach'ı çağrıştıran araç, boyutlarıyla geniş bir kullanım alanı vaat ediyor.

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Lamborghini Countach esintili tasarım... Hyundai'den ucuz elektrikli model: Ioniq V - Resim: 4

4,9 metrelik uzunluğu ve 2,9 metrelik aks mesafesi sayesinde otomobil, iç mekanda konforlu bir kabin alanı sunuyor.

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Lamborghini Countach esintili tasarım... Hyundai'den ucuz elektrikli model: Ioniq V - Resim: 5

YAPAY ZEKALI VE GENİŞ EKRANLI KOKPİT

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Lamborghini Countach esintili tasarım... Hyundai'den ucuz elektrikli model: Ioniq V - Resim: 6

Teknoloji odaklı geliştirilen kabin mimarisinde sürücüyü ince yapılı dijital gösterge paneli ve 27 inç büyüklüğündeki devasa multimedya ekranı karşılıyor.

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Lamborghini Countach esintili tasarım... Hyundai'den ucuz elektrikli model: Ioniq V - Resim: 7

Sürüş verilerini ön cama yansıtan baş üstü gösterge sistemiyle (HUD) desteklenen bilgi-eğlence altyapısı, yapay zeka entegrasyonu sayesinde kullanıcı etkileşimini üst seviyeye taşıyor.

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Lamborghini Countach esintili tasarım... Hyundai'den ucuz elektrikli model: Ioniq V - Resim: 8

İKi FARKLI MOTOR VE BATARYA SEÇENEĞİ

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Lamborghini Countach esintili tasarım... Hyundai'den ucuz elektrikli model: Ioniq V - Resim: 9

Hyundai Ioniq V, iki farklı güç aktarma seçeneğiyle kullanıcıların beğenisine sunuluyor:

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Lamborghini Countach esintili tasarım... Hyundai'den ucuz elektrikli model: Ioniq V - Resim: 10

Giriş Versiyonu: 140 kW (190 beygir) güç üreten motor ve 53,5 kWh kapasiteli batarya ile geliyor. Bu paket, CLTC normlarına göre 520 ila 540 kilometre arasında menzil sağlıyor.

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Lamborghini Countach esintili tasarım... Hyundai'den ucuz elektrikli model: Ioniq V - Resim: 11

Üst Versiyon: 168 kW (228 beygir) gücündeki motor ve 66,8 kWh bataryayla sunuluyor. Aracın bu konfigürasyondaki CLTC menzili tek şarjla 620 ile 650 kilometreye kadar ulaşıyor.

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Lamborghini Countach esintili tasarım... Hyundai'den ucuz elektrikli model: Ioniq V - Resim: 12

İlerleyen süreçte seriye dört tekerlekten çekişli (AWD) performans seçeneklerinin yanı sıra uzun yolculuklarda menzil kaygısını azaltan menzil uzatıcılı (EREV) versiyonların da eklenmesi planlanıyor.

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Lamborghini Countach esintili tasarım... Hyundai'den ucuz elektrikli model: Ioniq V - Resim: 13

Donanım seviyesine göre değişkenlik gösteren Ioniq V, 119.900 yuan ile 139.900 yuan (yaklaşık 17.800 - 20.800 dolar) arasında değişen fiyat etiketiyle alıcı buluyor.

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Lamborghini Countach esintili tasarım... Hyundai'den ucuz elektrikli model: Ioniq V - Resim: 14
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Lamborghini Countach esintili tasarım... Hyundai'den ucuz elektrikli model: Ioniq V - Resim: 15
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Lamborghini Countach esintili tasarım... Hyundai'den ucuz elektrikli model: Ioniq V - Resim: 16
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Lamborghini Countach esintili tasarım... Hyundai'den ucuz elektrikli model: Ioniq V - Resim: 17
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