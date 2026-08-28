Rekabetçi fiyat politikası ve 650 kilometreye ulaşan menzil seçeneğiyle öne çıkan araç, markanın bölgedeki elektrikli araç atağının en yeni temsilcisi konumunda yer alıyor.
Lamborghini Countach esintili tasarım... Hyundai'den ucuz elektrikli model: Ioniq V
Hyundai, fütüristik çizgileri ve Lamborghini Countach'ı anımsatan tasarımıyla dikkat çeken yeni elektrikli modeli Ioniq V'i Çin pazarında satışa sundu.Haber Merkezi
TASARIMINDA EFSANEVİ SPOR OTOMOBİLDEN İZLER TAŞIYOR
D segmentinde konumlandırılan yeni model, Ioniq ailesinin sıra dışı tasarım dilini yansıtıyor. Keskin hatları, alçak tavan yapısı ve kama formlu ön bölümüyle İtalyan spor otomobili Lamborghini Countach'ı çağrıştıran araç, boyutlarıyla geniş bir kullanım alanı vaat ediyor.
4,9 metrelik uzunluğu ve 2,9 metrelik aks mesafesi sayesinde otomobil, iç mekanda konforlu bir kabin alanı sunuyor.
YAPAY ZEKALI VE GENİŞ EKRANLI KOKPİT
Teknoloji odaklı geliştirilen kabin mimarisinde sürücüyü ince yapılı dijital gösterge paneli ve 27 inç büyüklüğündeki devasa multimedya ekranı karşılıyor.
Sürüş verilerini ön cama yansıtan baş üstü gösterge sistemiyle (HUD) desteklenen bilgi-eğlence altyapısı, yapay zeka entegrasyonu sayesinde kullanıcı etkileşimini üst seviyeye taşıyor.
İKi FARKLI MOTOR VE BATARYA SEÇENEĞİ
Hyundai Ioniq V, iki farklı güç aktarma seçeneğiyle kullanıcıların beğenisine sunuluyor:
Giriş Versiyonu: 140 kW (190 beygir) güç üreten motor ve 53,5 kWh kapasiteli batarya ile geliyor. Bu paket, CLTC normlarına göre 520 ila 540 kilometre arasında menzil sağlıyor.
Üst Versiyon: 168 kW (228 beygir) gücündeki motor ve 66,8 kWh bataryayla sunuluyor. Aracın bu konfigürasyondaki CLTC menzili tek şarjla 620 ile 650 kilometreye kadar ulaşıyor.
İlerleyen süreçte seriye dört tekerlekten çekişli (AWD) performans seçeneklerinin yanı sıra uzun yolculuklarda menzil kaygısını azaltan menzil uzatıcılı (EREV) versiyonların da eklenmesi planlanıyor.
Donanım seviyesine göre değişkenlik gösteren Ioniq V, 119.900 yuan ile 139.900 yuan (yaklaşık 17.800 - 20.800 dolar) arasında değişen fiyat etiketiyle alıcı buluyor.