Labubu oyuncaklarının içinde ABD'de ticareti yasaklanan Sincan pamuğu tespit edildi. Bu yasak, Uygur Türkleri ve bölgedeki diğer Müslümanların insanlık dışı uygulamalara maruz kalmasına tepki olarak yürürlüğe girmişti.

ABD'DE TİCARETİ YASAK

T24'ün haberine göre, Washington merkezli "Campaign for Uyghurs" adlı sivil toplum kuruluşu, geçen yıl Labubu bebekler üzerinde bir inceleme başlattı. Bebekler üzerinde kullanılan pamuğun Uygur Türklerinin zorla çalışma kamplarında tutulduğu iddiaları nedeniyle ABD'de ticareti yasaklanan Sincan pamuğu içerdiği belirlendi.

ABD Kongresi'nin 2021 yılında çıkardığı "Uygur Zorla Çalıştırmayı Önleme Yasası" kapsamında Sincan'da üretilen ürünlerin ABD'ye ithalatı yasak. Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Marco Rubio, yasa çıkarılırken Çin hükümetinin Uygur Türklerine "soykırım" yaptığını söylemişti.

Çin Büyükelçilik Sözcüsü Liu Pengyu ise söz konusu yasayı "21. yüzyılın en rezil yasalarından biri" olarak tanımlamış ve yasanın Sincan'ı istikrarsızlaştırmak için kullanılan "siyasi bir araç" olduğunu savunmuştu.