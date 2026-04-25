Temizlik çalışması, Kuşadası Belediyesi’nin desteğiyle Habitat4life, Kiwi Watersports, Kuşadası Ayyıldız Doğa İhtisas Spor Kulübü, Kuşadası Zirve Keşif Grubu ve Jade Beach iş birliğinde gerçekleştirildi. Etkinliğe profesyonel dalgıçların da aralarında bulunduğu çok sayıda gönüllü katıldı.

Gönüllüler, özellikle Yılancı Burnu kıyısı ile Güvercinada iskelesi çevresinde, tur teknelerinin bulunduğu alanın deniz tabanında yoğunlaşan atıkları temizledi. Çalışmalar sonucunda olta ve balıkçılık ekipmanları, plastik ambalajlar, cam ve pet şişeler, bardaklar ve çeşitli evsel atıklar sudan çıkarıldı.

Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bölge amiri Kubilay Turak, belediye olarak iş birlikleriyle hem kıyılarda hem de denizlerde temizlik faaliyetlerini sürdürdüklerini belirterek, "Daha temiz bir Kuşadası için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Habitat4life İrtibat Sorumlusu Orkide Erdem ise etkinliğin gönüllü dayanışmasıyla büyüdüğünü vurgulayarak, bir yıl önce bireysel olarak başlatılan girişimin bugün geniş katılımlı bir topluluğa dönüştüğünü ifade etti.