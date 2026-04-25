22 Nisan 2026 tarihinde Ankara’daki ASELSAN Teknoloji Üssü’nü ziyaret eden Rutte, bu temaslarının ardından Brüksel’de düzenlenen NATO Milli Silahlanma Direktörleri Konferansı’nda (CNAD) tarihi bir kararı duyurdu.
NATO'dan tarihi Türkiye kararı: Genel Sekreter Rutte duyurdu
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ittifakın savunma sanayii stratejisinde Türkiye’nin merkezi bir rol üstleneceğini duyurdu. Rutte, NATO’nun en büyük savunma sanayii forumu Ankara’da düzenleneceğini de açıkladı.Derleyen: Sinan Başhan
Genel Sekreter Rutte, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi’nin parçası olan NATO Savunma Sanayii Forumu’nun, ittifak tarihinin en geniş kapsamlı sanayi etkinliği olacağını açıkladı.
NATO’nun En Büyük Savunma Sanayii Etkinliği Ankara’da Olacak
Ankara’daki temaslarından hemen sonra Brüksel’deki konferansta müttefik ülkelerin temsilcilerine hitap eden Rutte, Türkiye’deki savunma sanayii altyapısından övgüyle bahsetti.
ASELSAN ziyaretinde üretim hatlarını ve genç mühendislerin çalışmalarını yerinde incelediğini belirten Genel Sekreter, “Ankara’daki Savunma Sanayii Forumu’nun boyutunu ve etkinliğini büyütme kararı aldık. NATO tarihindeki en büyük sanayi etkinliği olacak. Dün Ankara’da Forum’un yapılacağı tesisi gezdim, muhteşem bir yer. Geçen yıl Lahey’deki Forum oldukça iyi diye düşünmüştüm ancak Ankara’daki çok daha büyük olacak. Tüm müttefiklerden ve sanayiden özellikle yoğun katılım istiyorum.” ifadelerini kullandı.
Rutte’nin bu kritik açıklamaları yaptığı Brüksel’deki konferansa katılan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün; İtalya, Avrupa Savunma Ajansı ve NATO’dan üst düzey yetkililerle görüşmeler gerçekleştirdi.
Görgün tarafından ziyaret sonrası yapılan açıklamada ise “Dünya öngörülemezliğin temel norm haline gelmeye başladığı bir dönemden geçerken Ar-Ge gücümüz ve seri üretim kapasitemiz, ülkemizin savunma sanayi alanındaki stratejik etkinliğini daha da pekiştirmektedir.
Türkiye’nin uluslararası arenada ulaştığı bu konum; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda şekillenen milli savunma sanayii sistemimizin kolektif başarısının en somut göstergelerinden biridir.” ifadelerine yer verildi.