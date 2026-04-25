NATO'dan tarihi Türkiye kararı: Genel Sekreter Rutte duyurdu

ASELSAN ziyaretinde üretim hatlarını ve genç mühendislerin çalışmalarını yerinde incelediğini belirten Genel Sekreter, “Ankara’daki Savunma Sanayii Forumu’nun boyutunu ve etkinliğini büyütme kararı aldık. NATO tarihindeki en büyük sanayi etkinliği olacak. Dün Ankara’da Forum’un yapılacağı tesisi gezdim, muhteşem bir yer. Geçen yıl Lahey’deki Forum oldukça iyi diye düşünmüştüm ancak Ankara’daki çok daha büyük olacak. Tüm müttefiklerden ve sanayiden özellikle yoğun katılım istiyorum.” ifadelerini kullandı.