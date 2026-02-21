YENİÇAĞ Mercek / Fatih ERBOZ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün düzenlediği basın toplantısında, “Terörsüz Türkiye” kapsamında onaylanan ortak rapor sonrası yasal düzenlemelere ilişkin tarih verdi. Kurtulmuş, "Hemen ramazan sonrasında bu yasal düzenlemelerin gündeme gelmesinin şart olduğu kanaatindeyim" dedi.

DEM Parti eş genel Başkanı Tuncer Bakırhan da terör örgütü PKK’ya yakın sözde haber ajansına raporu ve bundan sonra beklentisi içine girdikleri atılacak adımları anlatırken, “Meclis vakit kaybetmeden harekete geçmeli, komisyonun yasal düzenleme öngören önerilerini ihtisas komisyonları aracılığıyla bir an önce yasalaştırmalıdır” dedi.

“Sürecin iyi niyete bırakılmadan, kurumsal ve hukuki güvenceyle ilerlemesi ve hızlanması gerekiyor” diye konuşan Tuncer Bakırhan, daha da ileri giderek şunları söyledi;

“Yine yaşadığımız süreç, dünyadaki örneklerin kolayca kopyalanabileceği bir şey değil. Kendi tarihimizin, toplumsal dokumuzun ve siyasal tecrübemizin içinden çıkan, Türkiye’ye özgü bir barış modelini kurma imkânını taşıyor. Sayın Öcalan’ın 18 Şubat açıklamasında da vurgulandığı üzere ‘Kürtsüz Cumhuriyet olmaz, olmamalı’ …Tam da bu nedenle sürecin ‘iyi niyet’e bırakılmadan, kurumsal ve hukuki güvenceyle ilerlemesi ve hızlanması gerekiyor.”

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un dile getirdiklerine benzer yaklaşımlar sergileyen Bakırhan şöyle konuştu;

“Komisyonun kuruluş amacını başından beri doğru okuduk: Kürt meselesini çözecek bir komisyon olarak görmedik. Komisyonun, Kürt meselesini siyasi ve hukuki zemine taşıyacak bir görevi var. Değerlendirmelerimizi bu gerçeği görerek yapıyoruz. Ortak raporda uzlaştığımız hususlar olduğu gibi, ihtilaflı gördüğümüz noktalara dair şerhimizi de açıkça ortaya koyduk. Temel eleştirimiz şu: Siyasi, kültürel ve ekonomik kökleri olan tarihi bir meseleyi terör parantezine hapsetmek, çözümü de sahici olmaktan çıkarır. Yanlış yaklaşım doğru sonuç doğurmaz. Güvenlikçi perspektifi ve aynı ezber dili koruyarak farklı bir yere varılabileceğini sanmak, bizi yeniden aynı çıkmaza sürükler. Eleştirimiz bu yaklaşıma dönüktür. İhtilaflarımıza karşın ortak bir raporun ortaya çıkmasını değerli buluyorum. Ancak asıl sorumluluk şimdi başlıyor. Meclis vakit kaybetmeden harekete geçmeli, komisyonun yasal düzenleme öngören önerilerini ihtisas komisyonları aracılığıyla bir an önce yasalaştırmalıdır. Meclis, raporda eksik kalan hususlarda ise daha cesur davranmak ve sorumluluk alması gerekiyor”