Yeniçağ Gazetesi
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MSB’den terörle mücadele gazileri için kritik adım: Başvurular artık böyle yapılacak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terörle mücadelede yaralanıp malul sayılmayanların başvuru sürecine ilişkin açıklama yaptı. İşte detaylar...

Kaynak: AA
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MSB’den terörle mücadele gazileri için kritik adım: Başvurular artık böyle yapılacak - Resim: 1

Uzun süredir beklenen süreçte yeni bir aşamaya geçiliyor.

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MSB’den terörle mücadele gazileri için kritik adım: Başvurular artık böyle yapılacak - Resim: 2

Tarih yaklaşırken, başvuru yapacakları ilgilendiren ayrıntılar ve izlenecek yol da belli oldu.

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MSB’den terörle mücadele gazileri için kritik adım: Başvurular artık böyle yapılacak - Resim: 3

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terörle mücadelede yaralanıp malul sayılmayanların başvuru sürecinin 1 Eylül'de e-Devlet kapısı üzerinden erişime açılacağını bildirdi.

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MSB’den terörle mücadele gazileri için kritik adım: Başvurular artık böyle yapılacak - Resim: 4

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki başvuru sürecine ilişkin şu bilgiler verildi:

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MSB’den terörle mücadele gazileri için kritik adım: Başvurular artık böyle yapılacak - Resim: 5

"Terörle mücadelede yaralanan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının erbaş ve erler dahil askeri personeli, emniyet teşkilatının emniyet hizmetleri sınıfına mensup personeli ile güvenlik korucularının muvazzaf/emeklileri dahil, e-Devlet üzerinden başvuruda açılacak ekrana 'terör sonucu yaralanma' olayını özetleyecek ve varsa ellerinde bulunan bilgi belgeleri yükleyerek başvurularını gerçekleştirecektir. Başvuru sürecinde vatandaşlarımızın kamu kurumlarından herhangi bir belge talep etmesine gerek yoktur, ellerinde bulunan bilgi, belgeleri e-Devlet'e yüklemeleri yeterli olacaktır. e-Devlet kapısı üzerinden yapılan başvurular haricinde birlik, kurum ve askerlik şubelerinden başvuru kabul edilmeyecektir."

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