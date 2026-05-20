UEFA Avrupa Ligi finali dünya çapında dikkat çeken isimleri İstanbul’da buluşturdu.

Koyu bir Aston Villa taraftarı olduğu bilinen Galler Prensi William da Beşiktaş Park’ta oynanan Aston Villa-Freiburg finalini canlı izlemek için tribünde yerini aldı.

İNGİLİZ BASINI İSTANBUL'A GELME İHTİMALİNİ YAZMIŞTI

İngiliz basınında geçtiğimiz günlerde yer alan haberlerde Prens William’ın İstanbul’daki finale gelme ihtimalinin oldukça yüksek olduğu belirtilmişti.

Beklenen gerçekleşti ve İngiliz Kraliyet Ailesi’nin önemli ismi dev mücadele için Beşiktaş Park'a geldi.

VILLA PARK’TA GÜNDEM OLMUŞTU

Prens William, Aston Villa’nın Nottingham Forest’ı mağlup ederek finale yükseldiği karşılaşmada verdiği tepkilerle gündem olmuştu.

İngiliz basını, Aston Villa’nın 1982’den bu yana ilk kez büyük bir Avrupa finaline çıkmasının ardından Prens William’ın büyük sevinç yaşadığını yazmıştı.