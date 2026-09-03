Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Bursaspor, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda konuk ettiği İstanbulspor'u farklı mağlup etti. Yeşil-beyazlı ekip, etkili oyunuyla sahadan 4-0 galip ayrılarak taraftarına farklı bir galibiyet armağan etti.

GOLLER PEŞ PEŞE GELDİ

Ev sahibi Bursaspor'un gollerini 45. dakikada Kelechi Iheanacho, 58. dakikada Halil Akbunar, 67. dakikada Duran Şahin (kendi kalesine) ve 77. dakikada yeniden Kelechi Iheanacho kaydetti. Böylece yeşil-beyazlılar mücadeleyi 4-0 kazanmayı başardı.

BARIŞ KANBAK: "KONTRATAK YAPALIM DERKEN PANİK ATAK YAPTIK"

Maçın ardından açıklamalarda bulunan İstanbulspor Teknik Direktörü Barış Kanbak, karşılarında ligin en hazır ekiplerinden birinin bulunduğunu belirtti. İlk yarıdaki planlarının devre arasına gol yemeden girmek olduğunu söyleyen genç teknik adam, bireysel hataların yine pahalıya mal olduğunu ifade etti.

Kanbak, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Planımızı sona kadar sürdürdük ama içeri girmeden gol yedik. Berabere gitsek de bir şey değişir miydi emin değilim. Haftalardır devam eden bireysel hatalarımız bugün de peşimizi bırakmadı. Bunun üstüne çalışıyoruz. Bu atmosferde oynamak farklı. Bireysel hatalara bazen yapacak bir şey olmuyor. Kontratak yapalım derken panik atak yaptık. Sonunda da 4-0 mağlup olduk. Bursaspor'u tebrik ediyorum. Iğdırspor maçında daha iyi bir performans ortaya koymak istiyoruz."