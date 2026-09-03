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Fenerbahçe'de forma giyen Marco Asensio, sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialara kulübün resmi kanalları üzerinden açıklık getirdi. İspanyol yıldız, ameliyat olacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

"ÇIKAN HABERLER KESİNLİKLE YALAN"

Asensio, sağlık durumuyla ilgili çıkan haberleri yalanlayarak şu ifadeleri kullandı:

"Tüm Fenerbahçe taraftarlarına merhaba. Ameliyat olmam gerektiği yönündeki son haberleri yalanlamak için buradayım. Bildiğiniz gibi normalde bu tür sahte haberlere pek cevap vermem. Ancak söz konusu olan sağlığım ve tüm Fenerbahçe taraftarlarının heyecanı olunca, bu konuda açıklama yapmam gerektiğini düşünüyorum.

Dolayısıyla çıkan haberleri kesinlikle yalanlıyorum. Yavaş yavaş saha çalışmalarına başladım. Çok yakında takımla birlikte olacağım."

DERBİ MESAJI VERDİ

Takımın istikrarını bozmak isteyenlerin olduğunu savunan Asensio, Beşiktaş derbisine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Uzun zamandır buradayım. Takımın istikrarını bozmak isteyenler olduğunu anlayabiliyorum. Bizim için çok önemli bir derbiye iki gün kalmışken her şey yolunda. Çok yakında takıma döneceğimi belirtmek istiyorum."

TARAFTARA ÇAĞRIDA BULUNDU

Sezona iyi başladıklarını vurgulayan deneyimli futbolcu, taraftarlardan derbide takımı desteklemelerini istedi.

"Sezona çok iyi başladık. Fenerbahçe, 18 yılın ardından yeniden Şampiyonlar Ligi'nde. Çok olumlu bir ivme yakaladık. Bu yüzden hep birlikte cumartesi günkü Beşiktaş maçına odaklanmalıyız. Umarım stat her zamanki gibi tıklım tıklım olur, takımımızı sonuna kadar desteklersiniz ve bu maçı kazanırız. Sonuna kadar. Her zamanki desteğiniz için teşekkürler."