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Kaynak: AA

Yunanistan, son günlerde art arda çıkan orman ve tarım arazisi yangınlarıyla mücadele ediyor. Ülke genelinde son 24 saatte 60 farklı noktada yangın çıkarken, Selanik yakınlarında etkili olan alevler nedeniyle bir yerleşim yerinin tahliye edilmesine karar verildi.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatı'nın açıklamasına göre, Selanik'e bağlı Oraiokastro bölgesinde akşam saatlerinde tarım ve ormanlık alanda başlayan yangına çok sayıda ekip sevk edildi. Söndürme çalışmalarına 40 itfaiyeci, 20 araç ve bir yangın söndürme uçağının yanı sıra su tankerleri ile iş makineleri de destek veriyor.

YERLEŞİM YERİ TAHLİYE EDİLDİ

Yangının yerleşim alanlarına yaklaşması üzerine Sivil Savunma Genel Sekreterliği, cep telefonlarına gönderilen acil uyarı mesajıyla Oraiokastro'ya bağlı Anthupoli yerleşimindeki vatandaşlardan bölgeyi tahliye etmelerini istedi.

Öte yandan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla Kundaklama Suçlarıyla Mücadele Birimi tarafından inceleme başlatıldı.

24 SAATTE 60 YANGIN

Resmi verilere göre ülkede son 24 saat içinde 60 orman ve tarım arazisi yangını meydana geldi. Bunlardan 15'inin Orta Makedonya bölgesinde çıktığı belirtilirken, gün içerisinde çıkan yangınların büyük bölümünün ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındığı bildirildi.